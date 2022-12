Regionalliga West: Zimmermann-Aus? Köln-Sportchef spricht Machtwort

Trotz sportlicher Flaute hält der 1. FC Köln an seinem U21-Trainer Mark Zimmermann fest. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Christian Keller.

Nach starken Platzierungen in den letzten Jahren läuft es in dieser Saison nicht rund bei der U21 des 1. FC Köln. Die Domstädter verabschiedeten sich am Samstag mit einer 0:1-Heimpleite gegen Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn in die Winterpause. Es war bereits das zehnte sieglose Spiel in Serie (vier Remis, sechs Niederlagen). Die Kölner überwintern auf dem 15. Tabellenplatz der Regionalliga West und schweben in Abstiegsgefahr.

Trotz der Krise wird Trainer Mark Zimmermann weiterhin im Amt bleiben. Das stellte Sport-Geschäftsführer Christian Keller an diesem Sonntag klar. Zuletzt waren Gerüchte über eine mögliche Trennung aufgekommen.

"Mark Zimmermann ist und bleibt Trainer. Die Spekulationen, die aufgemacht wurden, kann ich ins Reich der Fabel verweisen", wird Keller von der Kölnischen Rundschau zitiert. Es sei das klare Ziel, "in der Regionalliga zu bleiben", sagte Keller weiter und zeigte sich zuversichtlich: "Das werden wir am Ende aber auch schaffen."

Der 48 Jahre alte Zimmermann steht bereits seit Sommer 2019 an der Seitenlinie in Köln. Gemeinsam mit Lippstadts Felix Bechtold ist er der zweitdienstälteste Trainer der Liga - nach Fortuna Düsseldorfs U23-Trainer Nicolas Michaty. In den vergangenen drei Saisons führte Zimmermann Köln zweimal in Serie auf Platz fünf, die letzte Spielzeit schloss der FC auf dem siebten Rang ab.

Doch in der Hinserie dieser Spielzeit gelang es der U21 nicht, an die Erfolge anzuknüpfen. Dennoch scheint sich Sportchef Keller keine Sorgen zu machen: "Weil ich sehe, dass die Mannschaft genügend Qualität hat, um in der Liga zu bleiben. Weil ich sehe, dass das Trainerteam gut mit der Mannschaft arbeitet. Und weil wir deshalb ganz sicher in der Rückrunde unsere Punkte holen werden."