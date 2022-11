Regionalliga: SG Wattenscheid erwartet "intensives und hart geführtes" Aufsteigerduell

Am 16. Spieltag der Regionalliga West empfängt der 1. FC Düren die SG Wattenscheid 09. Wattenscheid braucht im Aufsteigerduell dringend Punkte in der Fremde.

Aufsteigerduell in der Regionalliga West. Am 16. Spieltag (Samstag, 12. November, 14 Uhr) reist die SG Wattenscheid 09 zum 1. FC Düren. Während Wattenscheid nach einem Remis gegen Rot-Weiß Oberhausen weiter Tabellenvorletzter ist, schob sich Düren (2:1 in Ahlen) zuletzt auf Platz 13.

Mit dem Achtungserfolg gegen Rot-Weiß Oberhausen punktete die SGW im zweiten Heimspiel in Serie. Jetzt muss in der Fremde nachgelegt werden. Erst einen Zähler konnte die Mannschaft von Trainer Christian Britscho auswärts einfahren.

Gegen den Mitaufsteiger erwartet Britscho vor allem einen Kampf. „Wir nehmen uns vor, das Spiel ähnlich gut anzunehmen wie die letzten Partien. Dazu gehört gerade in Düren eine gute Zweikampfführung; das ist ganz wichtig, um da zu bestehen. Sie sind eine extrem zweikampfstarke Mannschaft“, schätzt der SGW-Coach die Dürener ein.

Den Optimismus des Übungsleiters stoppt das nicht. „Das müssen wir annehmen und sind darauf vorbereitet. Die Jungs haben in den letzten Spielen gezeigt, dass sie das können“, will Britscho eine erneut engagiert auftretende Wattenscheider Mannschaft sehen. Personell werden ihm dabei wohl die gleichen Akteure wie gegen die Kleeblätter aus Oberhausen zur Verfügung stehen.

Wir werden auf eine Mannschaft treffen, die genau wie wir alles reinwerfen wird. Ich bin auf ein intensives und hart geführtes Match eingestellt. Christian Britscho

Gegen den Mitaufsteiger ginge es vor allem über die Grundtugenden. „Düren hat einen Raketenstart hingelegt, und zuletzt nach einem kleinen Durchhänger gegen Ahlen wieder eine gute Leistung geboten. Wir werden auf eine Mannschaft treffen, die genau wie wir alles reinwerfen wird. Ich bin auf ein intensives und hart geführtes Match eingestellt.“

Und das Spiel gegen Oberhausen bringt den Wattenscheidern ein wenig Rückenwind. „Der Punkt gegen RWO hat gezeigt, dass wir mithalten können, wenn wir wirklich absolut an unserer Grenze agieren“, freute sich Britscho über den Zähler.

Diese Einstellung will der Trainer nun in den nächsten Wochen konstanter sehen. „Das müssen wir gegen jedes Team in der Liga, das haben wir in den letzten Wochen gut hinbekommen und das macht uns zuversichtlich, dass wir das jetzt Woche für Woche abrufen können. Fakt ist, dass es für uns schwer wird, wenn die Jungs nicht an der Grenze kratzen. Aber da bin ich zuversichtlich.“