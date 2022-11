SGW - RWO: Punkteteilung nach wilder Schlussphase - Das sagen die Trainer

Am 15. Spieltag der Regionalliga West holte die SG Wattenscheid 09 einen Punkt gegen Rot-Weiß Oberhausen. Die Partie endete 1:1 (0:0) und hatte einige Aufreger parat.

Die SG Wattenscheid 09 und Rot-Weiß Oberhausen trennten sich am 15. Spieltag der Regionalliga West mit 1:1 (0:0).

Für die als Favoriten angereisten Oberhausener traf Anton Heinz in der 79. Minute zur zwischenzeitlichen Führung der Gäste. Zuvor war RWO-Torjäger Sven Kreyer nach einer vermeintlichen Tätlichkeit mit Rot vom Platz gestellt worden.

Den Endstand besorgte wenig später Wattenscheids Julian Meier vom Elfmeterpunkt. Weitere Infos zum Spiel gibt es hier.

Auch Oberhausens Cheftrainer Mike Terranova sah eine wilde Schlussphase im Lohrheidestadion und sprach auf der anschließenden Pressekonferenz von einer gerechten Punkteteilung. „Wir kriegen die Rote Karte und das ist natürlich ärgerlich. Klar macht es der Spieler gut, aber da war auch nicht viel dabei. Er wollte sich halt losreißen", erklärte Terranova in Bezug auf den Platzverweis.

Dann bekommen wir den Elfmeter gegen uns, den man pfeifen kann, der aber keiner ist, denn für einen Elfmeter gehört aus meiner Sicht ein bisschen mehr dazu. Mike Terranova

„Danach sind wir in Führung gegangen und es war klar, dass Wattenscheid etwas mehr investieren würde mit einem Mann mehr. Dann bekommen wir den Elfmeter gegen uns, den man pfeifen kann, der aber keiner ist, denn für einen Elfmeter gehört aus meiner Sicht ein bisschen mehr dazu. Danach wurde es noch einmal wild und wir hatten Glück, dass wir nicht noch ein Gegentor bekommen haben. Auf der anderen Seite hatten wir auch einige gute Umschaltmomente. Ich denke, im Großen und Ganzen war es ein gerechtes Ergebnis”, bilanzierte der Oberhausener Trainer nach der Partie.

Wattenscheid entgeht der Roten Laterne

Da Tabellenschlusslicht SV Straelen nicht über ein 0:0 gegen den 1. FC Köln II hinauskam, konnte die SGW der Roten Laterne an diesem Spieltag noch einmal entgehen. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt trotz Punktgewinn gegen RWO aus Sicht der Wattenscheider dennoch zehn Punkte. SGW-Cheftrainer Christian Britscho will jedoch in den kommenden Wochen auf dem Punkt gegen Oberhausen aufbauen.

Die erste Halbzeit ging klar an Oberhausen und sie hatten die Chancen auf ihrer Seite. Wir hingegen hatten zwei Schüsse, die wären sogar beim American Football drüber gegangen. Christian Britscho

„Das Ergebnis geht in Ordnung. Ich denke, dass es eine verdiente Punkteteilung ist. Die erste Halbzeit ging klar an Oberhausen und sie hatten die Chancen auf ihrer Seite. Wir hingegen hatten zwei Schüsse, die wären sogar beim American Football drüber gegangen. Da war nicht viel zu sehen”, erklärte Britscho zur ersten Hälfte.

„In der zweiten Hälfte haben wir dann nachjustiert und haben das bis zur Roten Karte auch gut gemacht. Danach stand Oberhausen tiefer und wir konnten unseren vorherigen Lösungen nicht mehr ausspielen. So liefen wir dann auch in den Gegentreffer rein. Dass wir dann jedoch nochmal wiedergekommen sind, ist eine Qualität, die die Jungs in dieser Saison schon etliche Male gezeigt haben. Es geht weiter, den Punkt nehmen wir gerne mit und ich denke, die Zuschauer haben ein gutes und intensives Spiel gesehen”, bilanzierte der Wattenscheider Cheftrainer nach dem Spiel.

Am kommenden Spieltag trifft die SG Wattenscheid 09 auf den 1. FC Düren. Rot-Weiß Oberhausen empfängt den SC Wiedenbrück.