Zum Auftakt des 13. Spieltags der Regionalliga West kam der SV Rödinghausen nicht über ein Remis in Wiedenbrück. Alemannia Aachen bezwang den 1. FC Köln II.

Zwei Tage nachdem die Vereinsgremien des SV Rödinghausen beschlossen, die Zulassungsunterlagen zur 3. Liga einzureichen, ließ das Team von Carsten Rump eine Chance aus, die Tabellenführung in der Regionalliga West auszubauen.

Auswärts beim SC Wiedenbrück verspielte der SVR eine 1:0-Führung. Ramien Safi hatte nach 29 Minuten getroffen. Nur vier Minuten später glich Saban Kaptan zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel kam es schlimmer für die Gäste: Keeper Tiago Estevao holte sich eine viertel Stunde vor Schluss die Rote Karte ab. Es blieb beim 1:1.

Der SV Rödinghausen bleibt auf dem ersten Rang, hat aber bei drei Punkten Vorsprung zwei Spiele mehr absolviert als Verfolger Preußen Münster. Die Adlerträger empfangen am Samstag (14 Uhr, RS-Ticker) den 1. FC Düren.

Alemannia Aachen 1. FC Köln II 3:1 (2:1)

Alemannia Aachen konnte am Freitagabend gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln den zweiten Sieg in Folge feiern.

Die Aachener übernahmen früh die Kontrolle und gingen bereits nach acht Minuten in Führung. Nach einem Steilpass von Dimitry Imbongo, lief Jannik Mause frei auf FC-Keeper Jonas Urbig zu und verwandelte. Urbig war noch dran, konnte das 1:0 aber nicht verhindern.

Gerade als die Partie sich etwas zu beruhigen schien, verdoppelte die Alemannia den Vorsprung. Wieder waren Imbongo und Mause die Hauptprotagonisten, diesmal in vertauschter Rolle. Mause bediente Imbongo, der zum 2:0 abschloss – erneut war Urbig dran (23.). Die Hausherren blieben in der Folge am Drücker, mussten aber kurz vor dem Halbzeitpfiff den Anschluss hinnehmen. Nach einem Ballverlust der Aachener im Mittelfeld verkürzte Maximilian Schmid auf 1:2 (44.).

Nach dem Seitenwechsel passierte lange wenig, bis Tim Korzuschek zum 3:1 traf - der Endstand. Alemannia Aachen klettert somit vorerst auf Rang drei.