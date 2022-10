Fortuna-Köln-Präsident: "Es gibt nicht mehr diese Überflieger-Teams wie BVB II oder RWE"

Fortuna Köln ist zurück im Aufstiegsgeschäft! Nach fünf Spieltagen und nur zwei Punkten hatten viele Experten die Fortuna schon abgeschrieben. Doch die Kölner haben sich zurück gekämpft.

Hanns-Jörg Westendorf ist ein Mann klarer Worte. Wenn es nicht läuft, dann holt der Präsident von Fortuna Köln auch gerne mal die Peitsche heraus. Wenn es läuft, zeigt er sich aber gerne auch mal öffentlich zufrieden mit der Arbeit seiner Angestellten. Und das ist aktuell der Fall.

Nach nur zwei Punkten aus fünf Spielen, haben sich die Kölner mit 16 Zählern aus den letzten sechs Begegnungen im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Plötzlich liegt die Fortuna nur noch sieben Zähler hinter Tabellenführer SV Rödinghausen. Und: Die Fortuna spielt noch in diesem Jahr sowohl gegen den aktuell Zweiten Preußen Münster (6. November) als auch den Ersten Rödinghausen (10. Dezember). Für die Fortuna ist wieder alles drin.

RevierSport hat sich mit Westendorf vor dem nächsten Auftritt der Fortunen gegen Düsseldorfs U23 (Sonntag, 23. Oktober, 14 Uhr) unterhalten.

Hanns-Jörg Westendorf über...

...den aktuellen Lauf: "Wir haben im Sommer einen sehr großen Umbruch vollzogen. Uns war klar, dass das alles dauern wird, bis es so funktioniert wie wir es uns vorstellen. Trotzdem waren natürlich zwei Punkte aus fünf Spielen zu wenig. Jetzt laufen auch die Automatismen. Wir spielen einen schönen Angriffsfußball, der die Fans begeistert. So sollte es weiter gehen."

Es gibt nicht mehr diese Überflieger-Mannschaften wie Borussia Dortmund oder Rot-Weiss Essen. Münster ist den anderen Teams von ihren Möglichkeiten her vielleicht noch überlegen, aber auch sie haben ihre Probleme wie man sieht. Es ist doch schön, dass es so spannend ist. Hanns-Jörg Westendorf

... die Gründe des Erfolgs: "Nochmal: Die Mannschaft hat Zeit benötigt. Aber unser Trainer Markus von Ahlen hat auch Tag und Nacht daran gearbeitet, dass wir auf Kurs kommen. Wir haben auch nie an ihm gezweifelt. Wir sind froh, dass wir mit ihm und Sportchef Matthias Mink zwei echte Profis am Werk haben."

... den Blick auf die Tabelle: "Die Liga ist unglaublich ausgeglichen. Da muss man nur auf den dritt- oder viertletzten Platz schauen. Uns trennen gerade einmal fünf beziehungsweise vier Punkte von diesen Mannschaften. Es gibt nicht mehr diese Überflieger-Mannschaften wie Borussia Dortmund oder Rot-Weiss Essen. Münster ist den anderen Teams von ihren Möglichkeiten her vielleicht noch überlegen, aber auch sie haben ihre Probleme wie man sieht. Es ist doch schön, dass es so spannend ist."

... den Mittelrheinpokal: "Es wird mal Zeit, dass wir diesen Pokal wieder gewinnen (lacht). Wir haben den Pott zuletzt 2013 gewonnen. Danach standen wir viermal im Finale und haben jeweils verloren. Am 13. November starten wir mit dem Spiel beim FC Hürth in den Wettbewerb und werden alles tun, um diesmal nach dann zehn Jahren im Mai 2023 wieder den Pokal in den Händen zu halten."