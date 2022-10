Rot Weiss Ahlen: Absturz nach Fabel-Start - jetzt mit letztem Aufgebot gegen Schalke II

Rot Weiss Ahlen muss in der Regionalliga aufpassen, dass die Mannschaft nach einem tollen Start nicht durchgereicht wird.

Rot Weiss Ahlen legte einen fabelhaften Start in die Saison in der Regionalliga West hin. Drei Spiele, sieben Punkte, die SG Wattenscheid wurde fulminant mit 8:0 besiegt.

Doch danach drehte sich der Wind. Es folgten acht Spiele, von denen nur noch eines gewonnen werden konnte. Zuletzt gab es immerhin ein Remis gegen den Zweiten SV Rödinghausen.

Die Konsequenz der Talfahrt: Nur das Torverhältnis rettet Ahlen noch vor dem ersten Abstiegsplatz, den aktuell der 1. FC Bocholt inne hat.

Und mit Blick auf die lange Liste der Ausfälle macht das Programm der kommenden Wochen auch keinen Mut. Es geht gegen den Dritten (Schalke II), den Fünften (Kaan-Marienborn) und den Vierten (Rot-Weiß Oberhausen).

Rot Weiss Ahlen: Mindestens sieben Ausfälle gegen Schalke II

Und das gefühlt mit den letzten Aufgebot. Denn wie die Ahlener bekanntgaben, fehlen derzeit gleich sieben Akteure. Via Facebook gab Ahlen bekannt: "Nachdem mit Kevin Kahlert, Nico Hecker und Pascal Itter gleich drei Spieler langzeitverletzt ausfallen, gibt es einige Spieler, die nun auch nicht einsatzfähig sind. Elmar Skrijelj plagt sich seit Wochen mit einer Mandelentzündung herum und wurde unter der Woche operiert. Mike Pihl hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und wird noch einige Zeit ausfallen. Leonardo Marino laboriert an einer Sprunggelenksverletzung und trainiert im Moment nur im Rehasportmodus. Bei Neuzugang Sören Jankhöfer wurde eine Verletzung im Knie festgestellt und er wird konservativ behandelt, so dass ein Einsatz in der nächsten Zeit nicht zu erwarten ist."

Kleiner Hoffnungsschimmer: Hüseyin Bulut, Gerrit Kaiser und Bajrush Osmani sind nach ihren Blessuren wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ihr Einsatz am Samstag (15. Oktober, 14 Uhr) beim FC Schalke II ist noch offen.

Und das gegen eine königsblaue U23, die zuletzt vier Partien in Serie gewann, unter anderem gegen den Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen.