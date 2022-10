Rot Weiss Ahlen hat noch einmal einen bis dato vereinslosen Spieler verpflichtet und auf den jüngsten Abgang reagiert.

Vor wenigen Tagen berichtete RevierSport, dass Rot Weiss Ahlen und Martin Velichkov ab sofort getrennte Wege gehen. Den Torwart zieht es zurück in seine Heimat Bulgarien.

Ahlen hat auf die Vertragsauflösung des Torhüters Velichkov reagiert und mit Elvin Kovac einen neuen Keeper unter Vertrag genommen. Der gebürtige Bosnier war bis dato vereinslos und komplettiert nun das Torwartteam um Trainer Rene Grabowski. In Ahlen ist Verl-Urgestein Robin Brüseke, der nach über einem Jahrzehnt in Verl im vergangenen Sommer nach Ahlen wechselte.

Der 23-jährige Torhüter Kovac stand fünf Mal im Tor der U19-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina. Zuletzt spielte er bei Tasmania Berlin in der Regionalliga Nordost. Dort kam er auf zwölf Einsätze.

Der in Stuttgart geborene Keeper wurde in der Jugend bei den Stuttgarter Kickers und im Nachwuchsleistungszentrum des SC Freiburg ausgebildet. Als er in den Seniorenbereich kam, wechselte er in die bosnische Profiliga, wo er bei HNK Caplijina zu neun Einsätzen kam.

Nach einem tollen Saisonstart läuft es aktuell nicht mehr rund für Rot Weiss Ahlen. Im Westfalenpokal sind die Wersestädter bei der Spielvereinigung Erkenschwick, die mittlerweile auch Preußen Münster aus dem Wettbewerb warf, ausgeschieden und in der Liga konnte nur eine der letzten sieben Begegnungen gewonnen werden. Am nächsten Spieltag kommt das Top-Team des SV Rödinghausen, das auf Platz zwei der Regionalliga West liegt, ins Wersestadion. Die Mannschaft von Trainer Andreas Zimmermann ist gefordert, um in der Tabelle nicht weiter abzurutschen.