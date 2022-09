Rot Weiss Ahlen: Torwart geht, 57-maliger Drittligaspieler kommt

Rot Weiss Ahlen hat vor dem Auswärtsspiel am Freitag beim SV Lippstadt zwei Personalentscheidungen bekanntgegeben

Am Freitagabend kommt es um 18 Uhr zum Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Lippstadt 08 und Rot Weiss Ahlen. RWA-Trainer Andreas Zimmermann kann aus dem Vollen schöpfen. Zusätzlich sogar mit einen Neuzugang planen.

Denn die Ahlener gaben am Mittwochabend die Verpflichtung des zuletzt vereinslosen Davud Tuma bekannt.

Der defensive Mittelfeldspieler trainierte seit einiger Zeit mit dem Team von Zimmermann, um sich fit zu halten. Nun hat der Verein ihm ein Angebot unterbreitet, welches Tuma angenommen hat. "Wir freuen uns, dass das geklappt hat. Davud wird uns mit Sicherheit mit seiner Erfahrung weiterhelfen", freut sich Zimmermann.

Am Dienstagabend gewann Rot Weiss Ahlen ein Testspiel gegen die Hammer Spielvereinigung mit 6:2.

Der 26-jährige Tuma spielte in der letzten Saison bei Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest. Ausgebildet wurde er bei Arminia Bielefeld und stand bei bei Rot Weiß Oberhausen, Carl Zeiss Jena, Hallescher FC und dem Chemnitzer FC unter Vertrag. Insgesamt kommt der 1,79 Meter große Tuma, der aus Gütersloh stammt, auf 57 Drittliga- und 89 Regionalligaspiele.

Velichkov löst seinen Vertrag auf

Derweil gaben die Ahlener bekannt, dass Martin Velichkov die Wersestädter verlassen wird. Er hat den Verein gebeten, seinen laufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2023 vorzeitig aufzulösen. Diesem Wunsch haben die Ahlener entsprochen.

Den 23-jährigen Keeper zieht es in seine bulgarische Heimat zurück. Nach 15 Einsätzen für Rot Weiss Ahlen ist für Velichkov an der Werse Schluss.

Für Ahlen gilt es in Lippstadt nach zuletzt nur einem Sieg aus sechs Spielen wieder einen Dreier zu landen. Auswärts ist das RWA bisher nur am 1. Spieltag beim 2:1-Erfolg in Wuppertal gelungen.