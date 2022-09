Wuppertaler SV: Der neue Trainer über die "Star-Spieler", seine Ziele und Boss Runge

Der Wuppertaler SV hat einen neuen Trainer. Seit wenigen Tagen ist Hüzeyfe Dogan am Ruder. RevierSport hat mit dem WSV-Coach gesprochen.

Am vergangenen Freitag stellte der Wuppertaler SV den Nachfolger von Björn Mehnert vor. Auf den angehenden Fußballlehrer folgt A-Lizenzinhaber Hüzeyfe Dogan.

Der 41-jährige Dogan hat in seiner Karriere bisher zwei Oberligisten trainiert, den TVD Velbert (2,05 Punkte pro Spiel) und die SSVg Velbert (2,42 Punkte). Als Profi war der in Leverkusen wohnhafte Dogan 72 Mal in der Regionalliga, 118 Mal in der 3. Liga, 62 Mal in der 2. Bundesliga und 23 Mal in der Süper Lig am Ball.

RevierSport hat mit Hüzeyfe Dogan zu Wochenbeginn gesprochen.

Hüzeyfe Dogan, wie waren Ihre ersten Tage beim Wuppertaler SV?

Ich bin gut aufgenommen worden und viele Dinge, wie das Stadion oder die Trainingsanlage waren mir schon bekannt. Ich merke auch, dass der WSV natürlich um einiges größer ist als meine Ex-Klubs. Das Interesse der Medien, der Menschen ist einfach groß.

Sie haben beim TVD und auch der SSVg Velbert tolle Statistiken vorzuweisen. Warum sind Sie bei der SSVg dennoch gescheitert?

Mit TVD Velbert bin ich zweimal aufgestiegen und habe meine Mission als erfüllt angesehen. Bei der SSVg Velbert waren wir lange Zeit oben dabei und auf einem guten Weg Richtung Regionalliga. Leider gibt es dann Vereine, die kurz vor Ende der Saison noch einmal einen Impuls setzen wollen und den Trainer wechseln. Es ist eine Art neuer Trend geworden, der aber bei der SSVg nicht gefruchtet hat. So war das auch bei mir der Fall.

Sie waren ein erfolgreicher Profi. Inwieweit können Sie sich in den Kopf der heutigen Spielergeneration hineinversetzen?

Natürlich versucht man das immer wieder. Aber das ist nicht einfach, weil das ja nicht nur Fußballer, sondern allen voran Menschen sind. Und bekanntlich hat jeder Mensch einen anderen Charakter. Fakt ist aber, und das sollte jeder Fußballer, ob Amateur oder Profi, verinnerlichen, dass es die Aufgabe des Spieler ist, die Ideen des Trainer umzusetzen. Ob der Trainer Recht oder Unrecht hat, sollte für den Spieler erst einmal irrelevant sein.

Sie haben in Zukunft mit Spielern wie Marco Stiepermann oder Valdet Rama zu tun. Diese Jungs spielten in der Premier League beziehungsweise Primera Division. Geht man mit solchen Akteuren anders um?

Eigentlich nicht. Aber klar ist, dass diese Spieler sehr viel erlebt und gesehen haben. Trotzdem müssen sie, wenn sie ein, zwei Ligen tiefer gehen, auch performen. Nur so werden sie von ihren Mitspielern bewundert und sorgen dann gleichzeitig für eine Harmonie in der Mannschaft. Denn wenn diese Spieler, hierzu zähle ich auch Kevin Rodrigues Pires, funktionieren, dann ist es für alle anderen auch leichter.

Bleibt das Ziel Aufstieg auch unter Trainer Hüzeyfe Dogan?

Vielleicht hat dieses klar formulierte Ziel die Jungs auch ein bisschen gehemmt. Ich glaube, dass wir uns aktuell damit überhaupt nicht zu befassen brauchen. Wir müssen als Einheit spielerisch besser werden und von Woche zu Woche schauen. Das ist erst einmal unser gemeinsames Ziel.

Zum Start geht es nach Rödinghausen...

Es gibt keine leichten Aufgaben in dieser Liga. Klar, Rödinghausen ist eine robuste, gute Regionalligatruppe. Aber, ob Rödinghausen oder Schalke II, wir wollen gegen jede Mannschaft unseren Stil durchziehen. Um das zu verwirklichen, werden wir hart arbeiten.

Was sagen Sie eigentlich den Leuten, die meinen, dass Sie den Job nur erhalten haben, weil sie für Friedhelm Runge in der Firma Emka arbeiten?

Ich glaube, dass meine Trainerstatistik für mich spricht. Ja, ich arbeite für Emka. Aber ich habe keine täglichen Berührungspunkte mit Herrn Runge. Er hat sein Büro in Velbert, ich meines in Wuppertal. Zwischen uns gibt es noch Personen, die vermitteln. Deshalb ist das eigentlich lächerlich. Hier geht es um Sport, um den Wuppertaler SV, und nicht um Emka. Ich hatte gute, sehr loyale Gespräche mit Sportchef Stephan Küsters und freue mich einfach auf die Aufgabe in Wuppertal.

Nach RS-Informationen hatte sich Runge zuletzt versucht in die Mannschaftsaufstellungen einzumischen und dem Team auch in der Kabine einen Besuch abgestattet als es nicht lief. Wird es das auch unter Ihnen geben?

Friedhelm Runge kann gerne in die Kabine kommen, wenn er zusätzliche Prämien verteilt (lacht). Im Ernst: Ich bin hier für die Taktik und die Mannschaftsaufstellung verantwortlich. Stephan Küsters ist der Sportchef und mein Chef. Er hat mich als Trainer zu beobachten und zu bewerten. Niemand anderes!

Wie wird der Wuppertaler SV unter Hüzeyfe Dogan spielen?

Meine Mannschaft soll viel Ballbesitz haben, am besten diesen in Tore ummünzen. Ich habe bisher in der Offensive viel von meinen Teams verlangt, aber die Defensive nie vernachlässigt. Das kann man auch an den jeweiligen Torverhältnissen sehen. Wir wollen den Gegner immer in Schwierigkeiten bringen und erfolgreich sein.