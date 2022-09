1. FC Bocholt: So bewertet Bocholt-Trainer John den Pokalerfolg in Straelen

Der 1. FC Bocholt ist bei Ligakonkurrent SV Straelen in die dritte Runde des Niederrheinpokals eingezogen. Marcus John war vor allem mit der ersten Hälfte zufrieden.

Der Titelverteidiger SV Straelen ist aus dem Niederrheinpokal ausgeschieden. Verantwortlich dafür zeichnet sich der 1. FC Bocholt, der den SVS mit 3:2 bezwingen konnte. Der Tabellensechzehnte der Regionalliga West ging gegen den Ligakonkurrenten schnell mit 3:0 in Führung und brachte diese am Ende trotz einiger Straelener Chancen in der zweiten Hälfte über die Zeit.

Cheftrainer Marcus John lobte seine Mannschaft nach dem Spiel. „Die erste Halbzeit war richtig top und die Tore waren sehr gut herausgespielt“, meinte der 48-Jährige, der aber auch direkt kritisierte, wie sein Team im weiteren Verlauf mit der hohen Führung umging. „Dann nur noch das Verwaltungsprogramm einzuschalten, reicht einfach nicht“, ärgerte sich John über die Passivität seiner Spieler vor allem nach dem Seitenwechsel. „So sind wir nochmal ins Wackeln gekommen, aber zum Glück hat es hintenraus zum Sieg gereicht.“

Dabei hätten die Bocholter auch in der zweiten Halbzeit schnell alles klar machen können, denn beim Stand von 3:1 ließ die John-Elf einige aussichtsreiche Kontersituationen ungenutzt. „Wir haben dann nur noch die Bälle rausgeschlagen. Da wäre es besser gewesen, wenn man mal den nächsten Mitspieler sieht“, haderte der Bocholt-Trainer. „Das lässt sich von außen natürlich immer leicht sagen und viele von uns gehen vor dem Spiel noch arbeiten und müssen dann in so einer englischen Woche nochmal sehr viel laufen, aber da muss man sich dann noch das eine Mal konzentrieren und das Ganze sauber durchspielen. Dann steht es 4:1 und das Ding ist gegessen.“

Bis zum nächsten Ligaspiel hat der Regionalligist nun etwas länger Zeit, denn das findet erst am 1. Oktober zuhause gegen Borussia Mönchengladbach II statt. Bis dahin möchte John noch am Defensivverhalten seiner Mannschaft arbeiten. „Wir stehen insgesamt schon etwas besser als zu Beginn der Saison, aber wir bekommen einfach noch zu viele Gegentore. In der Offensive sind wir auch ohne Marcel Platzek, der voraussichtlich noch sechs bis acht Wochen ausfallen wird, immer für Tore gut. Aber auch gegen Straelen haben wir wieder zwei Gegentore bekommen. Da müssen wir noch deutlich stabiler werden. Hoffentlich kommen gegen Gladbach ein paar Verletzte wieder zurück, aber besonders gut sieht es dafür leider nicht aus.“