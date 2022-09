Regionalliga: Nordost-Klub verpflichtet 285-maligen Drittligaspieler

Ein Nordost-Regionalligist hat einen Transfercoup gelandet und einen 285-maligen Drittligaspieler verpflichtet. Dieser hat einst auch für Preußen Münster gespielt.

Soufian Benyamina hat einen neuen Verein gefunden. Der 32-jährige bis dato vereinslose Stürmer wechselt in die Regionalliga. Nordost-Klub Greifswalder FC hat sich die Dienste des erfahrenen Algeriers gesichtert.

"Der Verein hatte schon seit längerem Kontakt mit mir und als ich zum Gespräch gekommen bin, habe ich mir erst mal alles angeguckt", erzählt Benyamina und fügt hinzu: "Ich habe mit dem Trainer und dem Geschäftsführer Sport zusammengesessen und wir waren direkt auf einer Wellenlänge. Die Ziele, die ich habe, hat der Verein auch."

Soufian Benyamina stand bei folgenden Klubs unter Vertrag: Carl Zeiss Jena, VfB Stuttgart II, Dynamo Dresden, Preußen Münster, SV Wehen Wiesbaden, Hansa Rostock, Pogon Stettin, VfB Lübeck, Viktoria Berlin und seit dem 13. September 2022 beim Greifswalder FC.

Der angesprochene Geschäftsführer, Dave Wagner, ist auch sehr glücklich, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat. Soufian sei ein erfahrener Spieler, der die jüngeren Akteure mit seiner Art mitnehmen kann und förderlich für die weitere Entwicklung wirke. "Er wird uns mit seiner Mentalität sehr weiterhelfen und passt auch vom Charakter perfekt zu uns. Wir haben nochmal sportliche Qualität gesucht im Offensivbereich, gerade in Sachen Torgefahr. Da ist Soufian eine super Lösung", sagt Wagner.

Benyamina war zuletzt bei Viktoria Berlin, Drittliga-Absteiger und aktuell Liga-Konkurrent der Greifswalder, aktiv. Der Angreifer kommt viel Erfahrung an die Ostsee. 285 Spiele hat er Benyamina in der 3. Liga absolviert und dabei 69 Treffer erzielt, 21 weitere Tore vorbereitet. Hinzu kommen auch zwei Einsätze in der 2. Bundesliga und 25 Begegnungen für Pogon Stettin in der polnischen Ekstraklasa, der 1. Liga.