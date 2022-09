Urteil zum Abbruch gegen Köln II: Keine Punkte für RWO, Geldstrafen für beide Klubs

Nach dem Abbruch der Regionalliga-Partie zwischen dem 1. FC Köln II und Rot-Weiß Oberhausen steht das Urteil. Köln bekommt die Punkte, beide Teams müssen Geldstrafen bezahlen.

Nach dem Skandal-Abbruch der Partie zwischen dem 1. FC Köln II und Rot-Weiß Oberhausen am 12. Spieltag der Regionalliga West ist nur klar: Die Partie wird mit 4:1 für die Kölner U23 gewertet. Bei diesem Spielstand wurde das Spiel in der 88. Minute zunächst unterbrochen und später abgebrochen. Das hat das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) am Montag entschieden.

Zudem bekamen die beteiligten Vereine Geldstrafen aufgebrummt. RWO muss 250 Euro zahlen, die Kölner 7500 Euro, wobei ein Drittel des Betrages zur Bewährung ausgesetzt wurde. Grund dafür sind Fehlverhalten der jeweiligen Fanlager.

Was passiert war: Bei der Partie am 12. August im Franz-Kremer-Stadion hatten sich Kölner Anhänger als Ordner verkleidet dem Oberhausener Block genähert und eine Fahne der Fangruppierung "Semper Fidelis" entwendet. Dann rannten sie über das Spielfeld in Richtung der eigenen Kurve, verfolgt von aufgebrachten RWO-Fans.

Nach einer halbstündigen Unterbrechung wollte Schiedsrichter Marc Jäger die Begegnung wieder anpfeifen. Die Zuschauertribünen waren inzwischen geräumt worden, eine Fortsetzung wäre aus der Sicht des Sportgerichts möglich gewesen. Doch Rot-Weiß wollte nicht weiterspielen.

Aus diesem Grund erfolgte nun die Wertung pro Köln, wie das Sportgericht im Rahmen der Urteilsverkündung erläutert. Denn laut der Spielordnung des WDFV (Paragraph 36, Absatz 3) ist eine Mannschaft nicht zum Abbruch eines Spiels berechtigt. In Paragraph 43, Absatz 2, Nummer 1 heißt es weiter: "Hat die an einem Spielabbruch durch den Schiedsrichter unschuldige Mannschaft im Zeitpunkt des Abbruchs ein günstigeres Ergebnis als 2:0 Tore erzielt, so wird dieses Ergebnis gewertet."