Preußen Münster: Leistungsträger fällt auf unbestimmte Zeit aus

Hiobsbotschaft für den SC Preußen Münster: Der Tabellenführer der Regionalliga West muss auf unbestimmte Zeit auf seinen Torjäger verzichten.

Der SC Preußen Münster muss in nächster Zeit auf Mittelstürmer Andrew Wooten verzichten.

Der Angreifer, der kurz vor der Pause noch den wichtigen 1:0-Führungstreffer gegen den SV Lippstadt (3:) erzielt hatte, musste in der Halbzeit angeschlagen in der Kabine bleiben. Durchgang zwei verfolgte er nur noch mit einer bandagierten Wade auf der Bank. Die MRT-Untersuchung am Montag ergab, dass er sich in Wiedenbrück, hier fand das Lippstadt-Spiel statt, eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen hat und den Adlerträgern damit vorerst fehlen wird.

Der 32-Jährige erwischte nach seinem Wechsel von Osnabrück nach Münster einen glänzenden Start bei den Preußen. Wootens Bilanz: Sechs Spiele, drei Tore, drei Vorlagen. Nun die Zwangspause.