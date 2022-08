Regionalliga West: Kurzes Intermezzo! Sunday Oliseh kein Straelen-Trainer mehr

Als der SV Straelen seinen neuen Trainer für die Saison 2022/2023 vorstellte, war das mediale Echo mit deutschlandweiten Berichten groß. Der Trainer ist nun wieder weg.

Sunday Oliseh ist nicht mehr Trainer des Regionalligisten SV Straelen. Der 47-Jährige, der 1996 mit Nigeria in Atlanta Olympiasieger wurde, gab am Sonntag (21. August) seinen Rücktritt bekannt. Er hatte den Job erst zu dieser Saison angetreten.

Nach fünf Spielen, fünf Niederlagen, 1:7 Toren sowie dem DFB-Pokal-Aus gegen den FC St. Pauli (3:4) verabschiedet sich Oliseh nach nur 52 Tagen wieder von der Römerstraße. Ein klarer Fall eines Kurz-Intermezzos!

"Das war natürlich kein Engagement, das von Erfolg gekrönt war. Es gab einen großen Umbruch im Kader. Es waren keine leichten Start-Bedingungen für Sunday Oliseh. Nichtsdestotrotz besitzt die Mannschaft Qualität und dieses Potential konnte leider nicht abgerufen werden", erklärt Kevin Wolze, Sportchef des SV Straelen.

Der Ex-Profi, der jahrelang beim MSV Duisburg aktiv war, hat schon am Sonntag das Training geleitet. Er wird die Mannschaft auch am Dienstagabend in Essen im Niederrheinpokal bei der DJK Sportfreunde Katernberg betreuen. "Erst einmal mache ich das jetzt gemeinsam mit unserem erfahrenen Trainerteam um Adli Lachheb und Manfred Gloger. Aber klar ist auch, dass wir einen neuen Cheftrainer suchen", sagt Wolze.

Als Spieler war Oliseh äußert erfolgreich - als Trainer genau das Gegenteil

Die Vita des 47-jährigen Nigerianers liest sich wie eine Bilderbuch-Karriere: Afrikameister (1994) mit Nigeria, Olympiasieger (1996), zweimal WM-Teilnehmer, UEFA-Cup Finalist mit Borussia Dortmund (2001/2002), Deutscher Meister mit dem BVB (2001/2002), niederländischer Meister (1997/1998) und Pokalsieger (1997/1998 und 1998/1999) mit Ajax Amsterdam, das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der erfolgreichen Laufbahn des 54-maligen nigerianischen Nationalspielers.

Als Trainer war Oliseh, der in Belgien lebt, vor Straelen zuletzt für Fortuna Sittard verantwortlich. Seine Entlassung - Mai 2018 - schlug damals hohe Wellen. Nun der nächste Knaller: Das Aus beim SV Straelen!