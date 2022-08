Regionalliga West: Aufsteiger ist Spitzenreiter! Ex-Profi verrät das Erfolgsgeheimnis

Wer hätte das vor der Saison gedacht? Wohl niemand! Der 1. FC Kaan-Marienborn ist nach vier Spieltagen Tabellenführer der Regionalliga West.

2:1 gegen Borussia Mönchengladbach II, 1:1 gegen 1. FC Köln II, 1:0 gegen SV Straelen und 4:1 gegen SV Lippstadt: Der 1. FC Kaan-Marienborn ist furios in die Regionalliga-Saison 2022/2023 gestartet. Aus vier Spielen holte der Aufsteiger zehn Punkte. Der Lohn: Die Tabellenführung!

"Das sind die ersten zehn Punkte gegen den Abstieg. Noch brauchen wir 30 Zähler, dann werden wir auch in der kommenden Saison in dieser tollen Liga spielen", will Markus Pazurek überhaupt keinen Spielraum für Träumereien zu lassen.

Der 33-jährige Routinier der Siegerländer weiß, warum es so gut für die Mannschaft von Trainer Torsten Nehrbauer läuft. Und vorweg: Es ist kein Hexenwerk, was das Team veranstaltet. "Unser Erfolgsrezept? Ganz einfach: Wir sind einfach eine echte Mannschaft, eine Einheit. Hier gibt es keinen Neid oder so etwas. Wir ziehen einfach alle an einem Strang und haben gemeinsam viel Spaß. Das ist das Erfolgsgeheimnis", sagt der 154-malige Drittligaprofi, der für den VfB Stuttgart II, 1. FC Saarbrücken und Fortuna Köln Profispiele bestritt.

Der nächste Gegner heißt SV Rödinghausen. Eine Mannschaft, die vor der Saison als Mitfavorit für den Aufstieg genannt wurde. Auch Pazurek hat großen Respekt vor dem SVR. "Rödinghausen ist ein Top-Team in dieser Liga. Sie spielen über Jahre gut und sind sehr stabil. Das wird für uns eine Herausforderung. Aber als Mannschaft können wir auch das wieder meistern." Spätestens nach dem starken Saisonstart werden auch die Regionalliga-Experten den Pazurek-Worten Glauben schenken.