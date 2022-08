RL West: Erster Wattenscheid-Sieg, Bocholt feiert ersten Punkt

Bocholt holt nach dem Trainerwechsel einen ersten Punkt, Wattenscheid feiert den ersten Sieg nach dem Aufstieg. Der SV Straelen ist hingegen neuer Letzter.

Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Jan Winking hat der 1. FC Bocholt seinen ersten Punkt in der Regionalliga West holen können. Dabei holte die Elf von Interimscoach Marcus John gegen den Wuppertaler SV sensationell einen 0:2-Rückstand auf. Kevin Hagemann hatte die Rot-Blauen schon nach sieben Minuten in Führung geschossen, drei Minuten später legte Moritz Montag mit dem 2:0-Halbzeitstand nach. Ein Patzler-Patzer hatte die Bocholter durch Malek Fakhro zum 1:2 rangebracht, in der vierten Minute der Nachspielzeit glich der ehemalige Essener und Oberhausener Jeffrey Obst aus.

Punktelos bleibt hingegen der SV Straelen im vierten Spiel. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger 1. FC Düren unterlag die Mannschaft von Ex-BVB-Profi Sunday Oliseh mit 0:1. Finn Stromberg erzielte in der 81. Minute den Siegtreffer für den Aufsteiger, die mit der beeindruckenden Bilanz von zehn Punkten aus vier Spielen in die Saison gestartet sind. Straelen ist hingegen neuer Letzter.

Erster Sieg für Wattenscheid 09

Die ersten Zähler gab es derweil für die SG Wattenscheid, die sich somit für die 0:8-Pleite in Ahlen rehabilitieren konnte. Dennis Knabe (23.), Abid Yanik (45.) und Niko Bosnjak (83.) erzielten bereits in der ersten Hälfte die Treffer zum 3:0-Sieg. Die Britscho-Elf klettert dadurch von einem Abstiegsplatz.

In den weiteren beiden Spielen des Tages setzte sich der SV Rödinghausen mit 2:0 gegen die U23 des FC Schalke 04 durch, Aufsteiger Kaan-Marienborn feierte einen überzeugenden 4:1-Sieg beim SV Lippstadt.

Bereits am Freitagabend hatte Rot Weiss Ahlen beim SC Wiedenbrück mit 0:5 verloren. Die Partie zwischen der U21 des 1. FC Köln und Rot-Weiß Oberhausen wurde beim Stand von 4:1 für die Domstädter in der 88. Minute nach Fan-Ausschreitungen abgebrochen. Am Sonntag empfängt noch die U23 von Borussia Mönchengladbach die U23 von Fortuna Düsseldorf. Die Partie von Alemannia Aachen gegen Preußen Münster wurde auf den 24. September verlegt.