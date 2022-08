Regionalliga: Lippstadt nach Traumstart heiß auf das Nachholspiel gegen Rödinghausen

Der SV Lippstadt bestreitet am kommenden Mittwoch das Regionalliga-Nachholspiel gegen den SV Rödinghausen. SV-Keeper Steffen Westphal hat richtig Bock auf das erste Heimspiel.

Am kommenden Mittwoch findet in der Regionalliga West das Nachholspiel des zweiten Spieltages zwischen dem SV Rödinghausen und dem SV Lippstadt statt. Beide Mannschaften sind mit jeweils zwei Siegen erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet. Lippstadt konnte mit 1:0 bei Fortuna Köln und mit 3:1 bei der U23 von Schalke 04 punkten. Rödinghausen hingegen gewann mit 5:0 gegen Köln II und mit 2:0 gegen Fortuna Köln.

Die Nummer eins im Tor des SV Lippstadt - Steffen Westphal - blickt nach dem erfolgreichen Saisonstart gegen Köln und Schalke nun voller Vorfreude auf das erste Heimspiel seiner Mannschaft in dieser Spielzeit. Die ganze Mannschaft sei vor dem Spiel gegen Rödinghausen hoch motiviert.

Das ist unser Haus, da wollen wir natürlich gewinnen Steffen Westphal

„Beide Mannschaften sind sehr gut in die Saison gestartet und wir werden mit vollem Selbstbewusstsein in diese Partie gehen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und Rödinghausen stellt da keine Ausnahme dar. Das wird unser erstes Heimspiel in dieser Saison und jeder aus der Mannschaft hat da richtig Bock drauf. Das ist unser Haus, da wollen wir natürlich gewinnen”, erklärte der Keeper in Bezug auf die kommende Partie.

Im selben Atemzug lobte der 23-jährige Torhüter die Lippstädter Fans für ihren uneingeschränkten Support. „Wir werden gegen Rödinghausen wieder die Rückendeckung unserer Fans haben. Die sind wirklich jedes Mal richtig super”, erklärt Westphal.

Lippstadts Sportchef lobt Mannschaft nach Sieg gegen Schalke

Nicht nur die Fans des SV Lippstadt sind über den grandiosen Saisonstart ihrer Mannschaft erfreut. Auch Sportchef Dirk Brökelmann lobte die Mannschaft nach der gewonnen Partie am dritten Spieltag gegen die U23 des FC Schalke 04. Die Lippstädter bezwangen die Knappen im Gelsenkirchener Parkstadion mit 3:1.

„Die Stimmung nach dem erfolgreichen Saisonstart ist natürlich grandios. Das sieht man bei unseren Spielern, aber auch bei den mitgereisten Fans. Nach dem Rückstand ist die Mannschaft stark zurückgekommen und hat das Spiel verdient gedreht. Am Ende des Tages haben wir das erreicht, was wir uns vorgenommen haben und blicken dementsprechend zuversichtlich der nächsten Partie entgegen”, bilanzierte Brökelmann am Rande des zweiten Saisonsiegs des SV Lippstadt.