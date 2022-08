Regionalliga West: Enzo Wirtz wechselt zu Regionalliga-Aufsteiger

Stürmer Enzo Wirtz hat einen neuen Verein gefunden. Er wechselt zu einem Regionalliga-Aufsteiger und bringt die Erfahrung von 173 Viertliga-Einsätzen mit.

Seit dem Abstieg mit dem Bonner SC war Enzo Wirtz vereinslos, jetzt hat der 26 Jahre alte Stürmer einen neuen Klub gefunden. Er schließt sich dem 1. FC Kaan-Marienborn an, das gab der Aufsteiger am Mittwoch bekannt.

"Ich habe die tolle Entwicklung des 1.FC Kaan-Marienborn schon länger verfolgt. In den Gesprächen mit dem Trainer und der sportlichen Leitung habe ich ein richtig gutes Gefühl der Wertschätzung vermittelt bekommen", erklärt Wirtz. "Auch von außen habe ich nur Positives über den Verein gehört. Bei Kaan-Marienborn möchte ich meine reichhaltige Erfahrung in der vierten Liga einbringen, um unsere sportlichen Ziele zu verwirklichen."

Und in der Tat: Wirtz gehört trotz seines Alters bereits zu den Routiniers der Regionalliga West. Er sammelte 173 Einsätze und erzielte 32 Treffer. Die meisten Partien bestritt er für den Wuppertaler SV, zudem stand er bei Rot-Weiss Essen, dem SV Rödinghausen und dem FC Wegberg-Beeck unter Vertrag. Der Sprung in den Seniorenbereich war Wirtz einst beim 1. FC Mönchengladbach gelungen.





Jetzt will er den Känern mit seiner Spielweise zum Klassenerhalt verhelfen. Und die sieht eigenen Angaben zufolge so aus: "Ich mache auf dem Platz viele Wege für das Team, bin ein Stürmer, der schnell den Abschluss geht, viele tiefe Laufwege anbietet, aber auch mit Wucht und gutem Kopfballspiel im Strafraum auftritt. All meine Stärken möchte ich hier voll in den Dienst der Mannschaft stellen."

Mit Robert Jendrusch (FC Ingolstadt) oder Julian Schauerte (Preußen Münster) waren den Siegerländern schon zuvor Transfercoups geglückt. Und auch der Start in die Saison lief erfolgreich: Gegen Borussia Mönchengladbachs U23 verwandelte das Team ein 0:1 in der Nachspielzeit in einen Sieg.