Regionalliga West: Aufsteiger Kaan-Marienborn dreht Spiel in der Nachspielzeit

Der 1. FC Kaan-Marienborn ist gegen Borussia Mönchengladbach II in die Regionalliga West gestartet. Zum Auftakt gelang ein dramatisches Comeback in der Schlussphase.

Nach dem Aufstieg als Meister der Oberliga Westfalen ist der 1. FC Kaan-Marienborn in der Regionalliga West angekommen. Der Aufsteiger feierte zum Saisonauftakt einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg über die Reserve von Borussia Mönchengladbach, nachdem in den Schlussminuten die lange Führung der Borussia gedreht wurde.

Zunächst sah es nach einem schwierigen Start für den Neuling aus. Steffen Meuer erzielte bereits in der 14. Minute das Tor des Tages für die Gäste. Zumindest sah es für lange Zeit so aus, ehe die Gastgeber in den Schlussminuten aufdrehten und Trainer Thorsten Nehrbauer für seine offensiven Wechsel belohnten: Angreifer Daniel Hammel war erst in der 90. Minute zur Stelle und glich aus, ehe ihm in der Nachspielzeit sogar noch der Siegtreffer gelang. Kaan-Marienborn startet mit drei Zählern zur Mission Klassenerhalt, ein optimaler Start.

Weiter geht es für den Aufsteiger bereits am Freitag (29. Juli, 18 Uhr) mit dem vermeintlichen Spiel der Saison: In der ersten Pokalrunde kommt Zweitligist 1. FC Nürnberg, in der Regionalliga geht es am 7. August (14 Uhr) gegen die Reserve des 1. FC Köln um Punkte. Die Mönchengladbacher empfangen bereits am kommenden Sonntag (31. Juli, 14 Uhr) Rot-Weiß Oberhausen.