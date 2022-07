RWO: Bitter - zwei Spieler fallen "bis auf Weiteres" auf

Rot-Weiß Oberhausen hat schon sehr früh in der Saison Verletzungspech. Zwei Spieler fallen bis auf "bis auf Weiteres" aus.

Schlechte Nachrichten für Rot-Weiß Oberhausen. Bereits nach dem ersten Spieltag der neuen Regionalliga-Saison muss der Revierklub zwei schmerzhafte Ausfälle verkraften. Denn mit Nico Klaß und Kelvin Lunga haben sich zwei wichtige Spieler bei Auftaktsieg gegen Alemannia Aachen (3:1) am vergangenen Freitag verletzt. Nach RWO-Angaben fällt das Duo "bis auf Weiteres" aus.

Klaß hatte sich bereits beim Aufwärmen einen Bänderriss zugezogen, ist an sich ein klarer Startelf-Kandidat für die Innenverteidigung. Neuzugang Lunga stand gegen Aachen von Beginn an auf dem Platz. Der Offensivmann bereitete in der ersten Halbzeit das Tor zum 2:0 durch Sven Kreyer vor.





Nun muss Trainer Mike Terranova zunächst ohne die beiden auskommen. Das nächste Spiel steht am kommenden Sonntag (14 Uhr) auswärts bei der U23 von Borussia Mönchengladbach an.