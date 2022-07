Mittelrhein: Ex-Profi übernimmt Co-Trainer-Amt in der Oberliga

Nach dem Ex-Profi Lukas Sinkiewicz als Cheftrainer beim Bonner SC angeheuert hat, wird nun auch ein prominenter Fußballer sein Assistent.

Der Bonner SC ist auf der Suche nach einem Co-Trainer für den neuen Cheftrainer Lukas Sinkiewicz fündig geworden. Albert Bunjaku wird das Amt als Assistent übernehmen. Der Ex-Profi hatte schon in der vergangenen Saison für den Klub aus der ehemaligen Bundeshauptstadt gespielt. In elf Einsätzen gelang ihm ein Tor, aber auch eine Vorlage.

„Albert wird mit seiner Erfahrung viele wertvolle Tipps an unsere jungen Spieler weitergeben können“, sagt Bonns Sportdirektor Daniel Zillken über den früheren Stürmer. „Er hat den Verein in den letzten Monaten kennengelernt und die Chemie stimmt einfach. Wir werden jetzt gemeinsam anpacken und wollen eine erfolgreiche Saison absolvieren.“

Der 38-Jährige, der sowohl die Schweizer als auch die kosovarische Staatsbürgerschaft besitzt, kann in seiner Karriere auf 48 Bundesliga-, 71 Zweitliga-, und 81 Drittligaeinsätze zurückblicken. In seiner Laufbahn stand er unter anderem beim SC Paderborn, dem FC Erzgebirge Aue, Kaiserslautern oder Nürnberg unter Vertrag.

„Die Verantwortlichen haben mir vom ersten Moment an ein gutes Gefühl gegeben. Ich weiß, was hier in den vergangenen Monaten geleistet wurde auch wenn wir den Klassenerhalt leider nicht geschafft haben“, sagt Bunjaku selbst zu seiner neuen Aufgabe. „Ich kann mir keinen besseren Einstieg wünschen, die anstehende Spielzeit wird eine große Herausforderung an das Team. Ich möchte dazu beitragen, die Mannschaft gemeinsam bestmöglich auf die anstehenden Aufgaben vorzubereiten“

Das Trainerteam der Bonner ist somit komplett: Cheftrainer Lukas Sinkiewicz wird durch die beiden Co-Trainer Gordon Addai und Albert Bunjaku unterstützt, Torwarttrainer ist Andy Hubert. Florian Mager wird in Zukunft für die Gegneranalysen und Scouting zuständig sein.