Rot Weiss Ahlen: Zwei Neue - jetzt sind es zehn Zugänge und zehn Abgänge

Rot Weiss Ahlen hat für die neue Saison in der Regionalliga West die nächsten beiden Zugänge präsentiert.

Der Umbruch bei Rot Weiss Ahlen geht weiter. Zehn Abgängen stehen nun zehn Zugänge gegenüber. Nach einer starken Saison musste RWA mit Sebastian Mai (RWO) oder Andreas Ivan (Schalke II) wichtige Spieler ziehen lassen.

Doch auch auf Seiten der Zugänge hat der Klub einige Akteure verpflichtet, die aufhorchen lassen. Am Sonntag wurden die jüngsten beiden Verpflichtungen getätigt.

Pascal Itter wechselt an die Werse. Der Rechtsverteidiger, der schon für den 1. FC Nürnberg und Schalke spielte, wechselt von Ligakonkurrent Fortuna Köln nach Ahlen - bereits der zweite Zugang der Fortuna nach André Dej. Der 27-jährige Itter kann bereits auf 83 Einsätze in der Regionalliga und 44 Spiele in der 3. Liga blicken.

Zugänge: Pascal Itter (Fortuna Köln), Dan Neicu (1. FC Bruchsal), Robin Brüseke (SC Verl), Christian Skoda (VSG Altglienicke), André Dej (Fortuna Köln), Cihan Özkara (Sariyer), Jannik Borgmann (Preußen Münster), Hüseyin Bulut (Rot-Weiß Oberhausen), Hakan Sezer (SV Westfalia Rhynern), Elmar Skrijelj (eigene U19) Pascal Itter (Fortuna Köln), Dan Neicu (1. FC Bruchsal), Robin Brüseke (SC Verl), Christian Skoda (VSG Altglienicke), André Dej (Fortuna Köln), Cihan Özkara (Sariyer), Jannik Borgmann (Preußen Münster), Hüseyin Bulut (Rot-Weiß Oberhausen), Hakan Sezer (SV Westfalia Rhynern), Elmar Skrijelj (eigene U19) Abgänge: Andreas Ivan (/Schalke II), David Mamutovic (FSV Mainz II), Sebastian Mai (Rot-Weiß Oberhausen), Oktay Dal (Wuppertaler SV), Kevin Harr (FIU Panthers (Florida International University), Noyan Efe Bayaki (SC Paderborn II), Rene Lindner (VfL Kamen), Romario Wiesweg (SpVgg Vreden), Bennet Eickhoff (SV Westfalia Soest), Leon Benning (Hammer SpVg)

Etwas weniger Erfahrung bringt der zweite Zugang mit. Denn Abwehrspieler Dan Neicu ist erst 19 Jahre. Das Talent kommt aus der Oberliga Baden Würtenberg, wo er beim 1 FC Bruchsal aktiv war.