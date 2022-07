Regionalliga West: Fortuna Köln holt Stürmer aus der 3. Liga

Fortuna Köln hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Lars Lokotsch kommt ein Stürmer ins Südstadion, der zuletzt in der 3. Liga unter Vertrag stand.

Auf der Suche nach Verstärkungen ist Fortuna Köln in der 3. Liga fündig geworden. Lars Lokotsch kommt vom FSV Zwickau ins Südstadion. Von dort hatten die Verantwortlichen bereits Dustin Wilms verpflichtet. Bei den Domstädtern unterschrieb der 26-Jährige einen Einjahresvertrag.

"In Ergänzung zu unseren anderen Stürmern ist Lars noch einmal eine sehr wuchtige Variante mit den entsprechenden fußballerischen Fähigkeiten. In den Gesprächen hat er uns vermittelt, zusammen mit den anderen Stürmern, zusammen mit der Mannschaft, zusammen mit der Fortuna Erfolg haben will und alles dafür geben wird", sagt Fortuna-Trainer Markus von Ahlen.

Fortuna Köln Zugänge: Serkan Göcer (FC Homburg 08), Angelo Langer (SV Rödinghausen), Gianluis Di Fine, Tariq-Emad Suleiman, Younes Derbali, Finn Bauens (alle eigene U19), Dustin Willms (FSV Zwickau), Jonas Scholz (FC Homburg), Jan Wellers (VfB Homberg), Lars Lokotsch (FSV Zwickau), Jules Schwadorf (Preußen Münster) Abgänge: Seymour Fünger (Hallescher FC), Jannik Löhden (VfB Lübeck), Suheyel Najar (SV Wehen Wiesbaden), Sören Dieckmann (Hoffenheim II), Dimitry Imbongo, Dan-Patrick Poggenberg, Francis Ubabuike, Mike Owusu, Pascal Itter, Albin Thaqi, Ismail Harnafi, Batuhan Özden (alle Ziel unbekannt), Andre Dej (Rot Weiss Ahlen), Nico Brandenburger (1. FC Kaan-Marienborn).

Lokotsch ist dabei in der Regionalliga West kein Unbekannter. Dort spielte er schon für den Bonner SC,danach für den TV Herkenrath und den SV Rödinghausen. Im Sommer 2020 zog es ihn dann in die erste schottische Liga zu Livingston FC und leihweise zu den Raith Rovers. Im Januar 2021 kehrte er dann zum FSV Zwickau nach Deutschland zurück. Lokotschs Bilanz: 47 Drittligaspiele (6 Tore, 3 Vorlagen), 81 Regionalligaspiele (22 Tore, 5 Vorlagen), vier Premiershipspiele (eine Vorlage) und sieben Championship-Einsätze (ein Tor).