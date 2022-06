Nach über 18 monatiger Verletzungspause will es Tolga Cokkosan noch einmal wissen. Er ist wieder topfit und hofft auf einen Arbeitsvertrag in der Regionalliga West.

Tolga Cokkosan galt einst als großes Talent. Er wechselte vom Nachwuchs des VfL Bochum zu Rot-Weiss Essen. In seiner RWE-Zeit waren auch Profiklubs an ihm interessiert. Doch an der Hafenstraße hatte er einen langfristigen Vertrag unterschrieben und blieb dem Verein treu.

Der 107-malige Regionalligaspieler, der zwischen 2015 und 2019 vier Jahre bei Rot-Weiss Essen spielte, war später noch für die SG Wattenscheid 09 und zuletzt den Wuppertaler SV aktiv. Doch sein letzter Pflichtspiel-Einsatz liegt über 18 Monate zurück. Eigentlich stand Cokkosan schon vor dem Karriereende. Eine Sehnenreizung im Fuß warf ihn immer wieder zurück. Doch nun ist der 27-jährige feine Techniker zurück und topfit.

Tolga Cokkosan in Zahlen: Regionalliga: 107 Spiele, 3 Tore, 16 Vorlagen

Zuletzt stellte er sich beim KFC Uerdingen im Training vor, aktuell ist er in der Regionalliga-Südwest-Staffel unterwegs und spielt bei der Zweitvertretung des FSV Mainz 05 vor. Hier hofft er auf eine Anstellung. Ob das bei der Bundesliga-Reserve der 05er klappen wird, ist zurzeit noch offen.

Sollte es bei den Rheinhessen mit einem Arbeitsvertrag nicht hinhauen, dann würde er wohl wieder ins Ruhrgebiet zurückkehren. Hier dürfte der gelernte Linksverteidiger, der neben der Bochumer Ausbildung auch in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 aktiv war, für einige Regionalligisten oder Oberligisten eine Verstärkung sein. Fest steht auf jeden Fall: Tolga Cokkosan ist wieder zurück - schmerzfrei!