Regionalliga West: Wer sind die Favoriten? Die große RevierSport-Trainer-Umfrage

Noch wenige Wochen, dann startet die Regionalliga-West-Saison 2022/2023. RevierSport hat bei den 18 Trainern nachgefragt: Wer sind die Favoriten, wo landet das eigene Team?

RevierSport hat mit dem Wuppertaler SV, Preußen Münster, Rot-Weiß Oberhausen und Fortuna Köln vier Favoriten auf den Regionalliga-West-Titel 2022/23 auserkoren.

Unsere Redaktion hat bei den 18 Trainern nachgefragt, wie Sie das Ganze sehen.

Giuseppe Brunetto, 1. FC Düren:

"Meine Favoriten sind Wuppertal, Münster und Oberhausen. Unser Ziel kann als Aufsteiger nur der Klassenerhalt sein."

Felix Bechtold, SV Lippstadt:

"Ich denke, dass sich Preußen Münster, der Wuppertaler SV sowie Rot-Weiß Oberhausen und Fortuna Köln um den Titel streiten werden. Für uns gilt es wieder die Klasse zu halten."

Carsten Rump, SV Rödinghausen:

"Wir wollen eine gute Rolle spielen. Was das für ein Platz sein wird, werden wir dann sehen. Für mich ist Preußen Münster der Topfavorit. Sie haben zum Beispiel mit Marc Lorenz einen sehr guten, erfahrenen Spieler geholt. Wuppertal scheint den Etat auch noch einmal aufgestockt zu haben und ich habe das Gefühl, dass sie unbedingt hoch wollen. Das gilt auch für Rot-Weiß Oberhausen. Das sind die drei Top-Favoriten für mich. Dahinter sehe ich Fortuna Köln, aber auch eine Mannschaft wie Alemannia Aachen. Sie können mit dem Stadion und dem ganzen Drumherum im oberen Drittel landen."

Daniel Brinkmann, SC Wiedenbrück:

"Münster, Rödinghausen und Wuppertal sehe ich ziemlich weit vorne. Für uns geht es wieder einmal darum die Liga zu halten."

Christian Britscho, SG Wattenscheid 09:

"Bei den Favoriten bin ich mir ziemlich sicher, dass es da keine Ausreißer geben wird. Fortuna Köln, Wuppertal, Oberhausen, Rödinghausen und Preußen Münster werden das unter sich ausmachen. Ich glaube, dass viele Mannschaften gegen den Abstieg spielen werden. Dazu werden auch wir gehören. Wir wollen den ersten Nichtabstiegsplatz erreichen."

Jan Winking, 1. FC Bocholt:

"Für den Aufstiegskampf sehe ich mehrere Mannschaften gut aufgestellt. Allen voran Wuppertaler SV, Preußen Münster und Fortuna Köln. Wir wollen uns als Aufsteiger in der Liga etablieren und die nächsten Entwicklungsschritte als Gesamtverein hin zu einem stabilen Regionalligisten machen."

Mark Zimmermann, 1. FC Köln II:

"Wir haben diesmal einen größeren Umbruch in unserer U21 vollzogen. Trotzdem wollen wir als Team wieder eine gute Rolle spielen und unseren Jungs in ihrer Entwicklung den nächsten Schritt ermöglichen. Ich denke, dass Münster und Wuppertal im Angriffsmodus sind."

Eugen Polanski, Borussia Mönchengladbach II:

"Favorit ist für mich Preußen Münster! Wir wollen einen spielerisch mutigen und zielstrebigen Fußball spielen und so viele Spiele wie möglich gewinnen. Wir würden uns gerne in der oberen Tabellenhälfte positionieren."

Andreas Zimmermann, Rot Weiss Ahlen:

"Zur Spitzengruppe zähle ich den WSV, RWO, Rödinghausen, Fortuna Köln, Preußen Münster und Kölns U21-Mannschaft. Wir wollen natürlich am Ende über dem Strich stehen!"

Nico Michaty, Fortuna Düsseldorf II:

"Ich glaube, dass nachdem Rot-Weiss Essen die Liga verlassen hat, nun Preußen Münster der große Favorit ist. Aber auch die Mannschaften, die in der vergangenen Saison im oberen Drittel waren, erwarte ich wieder oben. Sprich: Oberhausen, Wuppertal, Fortuna Köln, Rödinghausen und Köln II. Das sind die Teams, die wohl auch wieder im oberen Drittel landen werden. Wir haben vor, wie in den vergangenen Jahren, die Spieler gut auszubilden und weiter an die Profis heranzuführen. Der Abstiegskampf wird eng sein, da die Aufsteiger alle sehr ambitioniert sind. Wir wollen natürlich die Liga halten."

Thorsten Nehrbauer, 1. FC Kaan-Marienborn:

"Die Favoriten sind ganz klar Preußen Münster, Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen. Am Ende des Tages wird es eine Überraschungsmannschaft geben - wie immer. Letztes Jahr war das ja der SC Wiedenbrück. Unser klares Ziel ist der Klassenerhalt. Wir wissen, welche Qualität da auf uns zukommt und wir werden alles unternehmen, um die Klasse zu halten. Dafür bereiten wir uns top vor."

Jakob Fimpel, FC Schalke 04 II:

"Mannschaften wie Fortuna Köln, Preußen Münster und der Wuppertaler SV, die bereits in der abgelaufenen Saison oben mitgespielt haben, werden voraussichtlich die Meisterschaft unter sich ausmachen. Unser Hauptziel in der Knappenschmiede ist die individuelle Weiterentwicklung der Spieler. Im besten Fall ermöglichen wir dem einen oder anderen den Sprung zu unseren Profis. Dazu gehört es aber auch, dass wir uns in einer Tabellenregion bewegen, in der sich die Spieler frei entfalten können. Wir wollen eine Situation wie in der letzten Saison auf jeden Fall vermeiden."

Björn Mehnert, Wuppertaler SV:

"Ich glaube, dass die Liga durch die Absteiger und Aufsteiger noch ausgeglichener ist. Es wird vermutlich keine zwei, drei Mannschaften geben, die wie in der Vergangenheit sehr schnell hinter der Musik herlaufen. In der Spitzengruppe erwarte ich neben den üblichen Verdächtigen wie Münster, Fortuna Köln, Oberhausen auch Rödinghausen und eine Überraschungsmannschaft - ein U-Team oder Aachen. Wir wollen uns wieder weiterentwickeln und ebenfalls in der Spitzengruppe mitmischen - im Idealfall gelingt uns das länger als in der letzten Saison, das heißt bis ganz zum Ende!"

Mike Terranova, Rot-Weiß Oberhausen:

"Diese Einschätzungen sind immer schwer. Aber für mich ist Münster der Favorit. Sie haben eine gute Mannschaft und gute Verpflichtungen getätigt. Auch im Umfeld ist der Verein sehr weit. Das ist der Topfavorit Nummer eins. Der Wuppertaler SV hat auch einiges vor. Das hat man ja auch schon bei den Transfers gesehen. Rödinghausen hat immer eine ekelige Mannschaft und gehört auch oben hin. Wir wollen da auch mitmischen. Wir konnten unseren Stamm halten und uns gut verstärken. Mal schauen, was am Ende für uns herausspringt."

Fuat Kilic, Alemannia Aachen:

"Für uns gilt es die gute Rückrunde zu bestätigen und eine solide Saison zu spielen, in der wir nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden. In meinen Augen sind Teams wie Münster, Wuppertal, Fortuna Köln sowie Rödinghausen favorisiert, um um den Aufstieg zu spielen. Man muss generell aber erst abwarten, wie die Vereine insgesamt personell aufgestellt sein werden, da es teilweise eine große Fluktuation gab."

Markus von Ahlen, Fortuna Köln:

"Die Favoriten sind Preußen Münster, Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen und SV Rödinghausen. Unsere Ziele sind, dass wir so erfolgreich wie nur möglich Fußball spielen wollen. Dazu müssen wir mit den vielen Zugängen erst einmal eine richtige Einheit werden."

Sascha Hildmann, Preußen Münster:

"Es wird, wie auch in den letzten beiden Jahren, sicherlich nicht die eine Mannschaft geben, die alleine vorneweg marschiert. Fortuna Köln und Wuppertal werden wieder oben mitspielen, dazu schätze ich auch Oberhausen und Rödinghausen stark ein. Wir wollen wieder unseren Offensivfußball spielen und die Preußen-Fans begeistern – so wie in der letzten Saison, das hat uns stark gemacht. Alles andere wird sich dann im Saisonverlauf zeigen."

Sunday Oliseh, SV Straelen:

"Für mich ist Preußen Münster der Favorit. Dahinter sehe ich sofort den Wuppertaler SV, der sich gut verstärkt hat. Für uns gilt es nach dem großen Umbruch eine positive Saison zu spielen, in der wir frühzeitig den Klassenerhalt sichern und einen besseren Tabellenplatz als in der Vorsaison erreichen."