Regionalliga West: Fortuna Köln verpflichtet früheren Oberhausener

Der SC Fortuna Köln hat einen weiteren Neuzugang präsentiert. Es ist ein Mittelfeldmann, der zuletzt für den VfB Homberg und davor für Rot-Weiß Oberhausen spielte.

Der SC Fortuna Köln hat am Montagnachmittag den neunten Zugang für die kommende Saison präsentiert. Jan Wellers wird in der kommenden Regionalliga-Spielzeit für die Domstädter auflaufen. Der 22-Jährige stammt aus Bottrop-Kirchhellen und kommt vorwiegend auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Jan für uns entschieden hat", wird Fortunas Sportlicher Leiter Matthias Mink zitiert. "Er wird als Außenverteidiger defensiv für Stabilität sorgen und mit der nötigen Dynamik unser Flügelspiel beleben."

In den vergangenen beiden Saisons sammelte Wellers bereits Erfahrung in der West-Staffel der Regionalliga. Zunächst für Rot-Weiß Oberhausen, im letzten Jahr trug er das Trikot des Absteigers VfB Homberg. Dort war er absolut gesetzt. 54 Viertliga-Einsätze und sieben Tore stehen insgesamt in der Vita des Defensivspielers.

Ausgebildet wurde Wellers im Nachwuchs des FC Schalke 04 und VfL Bochum (32 Einsätze in der U19-Bundesliga). Bei den Bochumern hatte er im Sommer 2019 sogar einen Profivertrag unterzeichnet. Ein Pflichtspieleinsatz blieb Wellers beim damaligen Zweitligisten allerdings verwehrt.

Fortuna Köln: Alle Transfers in der Übersicht (Stand 27. Juni)

Zugänge: Jan Wellers (VfB Homberg), Angelo Langer (SV Rödinghausen), Serkan Göcer (beide FC Homburg), Dustin Willms (FSV Zwickau), Tariq-Emad Suleiman, Younes Derbali, Finn Bauens, Gianluis Di Fine (alle eigene U19)

Abgänge: Suheyel Najar (Wehen Wiesbaden), Jannik Löhden (VfB Lübeck), Seymor Fünger (Hallescher FC), André Dej (Rot Weiss Ahlen), Sören Dieckmann, Dimitry Imbongo, Dan-Patrick Poggenberg, Nico Brandenburger, Pascal Itter, Mike Owusu, Francis Ubabuike, Albin Thaqi, Ismail Harnafi, Batuhan Özden (alle unbekannt)