SV Rödinghausen: Nummer eins wechselt die Regionalliga-Staffel

Dass der SV Rödinghausen und seine Nummer eins, Alexander Sebald, getrennte Wege gehen würde, war seit längerer Zeit klar. Nun hat er auch einen neuen Verein gefunden.

Der FC Energie Cottbus präsentierte zu Wochenbeginn mit Alexander Sebald vom SV Rödinghausen seinen vierten Neuzugang dieses Sommers. Der 25-jährige Torhüter unterschrieb am Montag (27. Juni 2022) einen Vertrag beim Nordost-Regionalligisten und geht nun eine Herausforderung in einer anderen Viertliga-Staffel an. Ganz zur Freude der Cottbuser.

"Nachdem uns Toni Stahl und Till Brinkmann verlassen haben, war natürlich klar, dass wir noch einen Torhüter für unser Team benötigen. Wir haben im Trainerteam vollstes Vertrauen in die Urteilskraft von Anton Wittmann, der für uns in den zurückliegenden Wochen den Markt beobachtet hat. Alexander hatte sich frühzeitig bei den möglichen Kandidaten ganz oben eingereiht. In den Gesprächen hat er uns deutlich vermittelt, dass er gerne für Energie Cottbus spielen möchte, aber auch bereit ist, den offenen Kampf mit Elias Bethke und Corbinian Moye einzugehen. Das hat uns imponiert und wir sind froh, dass wir diese Position jetzt auch besetzt haben", erklärt Energie-Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz.

Am 11. Dezember 2021 des vergangenen Jahres köpfte Alexander Sebald zudem in der Nachspielzeit des Heimspiels gegen den Wuppertaler SV einen umjubelten 1:1-Ausgleichstreffer für den SV Rödinghausen.

Der 1,89 Meter große Keeper spielte im Juniorenbereich für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Über Stationen bei den Kickers Offenbach, Austria Lustenau und dem FC Hansa Rostock landete Sebald im Sommer 2020 beim SV Rödinghausen. Für den diesjährigen Tabellensechsten der Regionalliga West absolvierte er insgesamt 63 Pflichtspiele, in denen er 22 Mal seinen Kasten sauber hielt. In der abgelaufenen Saison 2021/2022 waren es 30 Einsätze - inklusive 30 Gegentoren und zehn Zu-Null-Spielen.