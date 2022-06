Alemannia Aachen: Testsieg, Stürmer im Anflug, Ex-Bochum-Profi im Training

Alemannia Aachen ist erfolgreich in die Testspiel-Reihe der laufenden Vorbereitung gestartet. Zwei Zugänge könnten demnächst noch vorgestellt werden.

Alemannia Aachen hat das erste Testspiel der Sommervorbereitung auf die Saison 2022/23 beim Landesligisten Arminia Eilendorf am vergangenen Wochenende mit 6:0 gewonnen.

Die schwarz-gelben Tore im Duell mit dem Lokalnachbarn erzielten vor rund 1000 Zuschauern im Stadion an der Linde Lars Oeßwein (4.), Jannik Mause (28./34.), Tim Korzuschek (40.), Lukas Wilton (50.) und Marco Müller (75.). Der Regionalligist bestritt das Spiel ohne den aus privaten Gründen verhinderten Cheftrainer Fuat Kilic, dafür mit vier Neuzugängen – Torwart Marcel Johnen, Pepijn Schlösser, David Sauerland und Elsamed Ramaj.

Gut möglich, dass sich in dieser Woche noch weitere Zugänge in Aachen offiziell vorstellen. Denn nach RevierSport-Informationen könnten mit Stürmer Dimitry Imbongo und Linksverteidiger Jannik Bandowski noch zwei Spieler in der Kaiserstadt aufschlagen.

Zugänge: Pepijn Schlösser (KFC Uerdingen), Tim Korzuschek, Marcel Johnen (beide 1. FC Saarbrücken), David Sauerland (Rot-Weiss Essen), Elsamed Ramaj (Offenbach), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig), Exaucé Andzouana (Sportfreunde Lotte), Julian Schwermann (SC Verl), Jan Strauch (eigene U19) Pepijn Schlösser (KFC Uerdingen), Tim Korzuschek, Marcel Johnen (beide 1. FC Saarbrücken), David Sauerland (Rot-Weiss Essen), Elsamed Ramaj (Offenbach), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig), Exaucé Andzouana (Sportfreunde Lotte), Julian Schwermann (SC Verl), Jan Strauch (eigene U19) Abgänge: Nils Blumberg, Peter Hackenberg (beide Karriereende), Tim Buchheister, Tugrul Erat, Ricardo Antonaci, Luka Losic, Mergim Fejzullahu, Oluwabori Falaye, Hamdi Dahmani (alle Ziel unbekannt), Selim Gündüz (Ankara Keciörengücü), Joshua Mroß (TuS Bövinghausen)

Bei Imbongo werden viele Aachen-Fans wohl hellhörig: Der 32-Jährige, der zuletzt für Fortuna Köln (24 Spiele, vier Tore, zwei Vorlagen) spielte, ging in der Saison 2018/2019 für die Alemannia auf Torejagd - und das äußerst erfolgreich. Imbongos Aachen-Bilanz: 31 Einsätze, 14 Treffer, vier Vorlagen! Nach RS-Infos wollten die Verantwortlichen um Trainer Kilic und Sportchef Helge Hohl Imbongo unbedingt wieder im Alemannia-Trikot sehen.

Ähnliches gilt für Bandowski, der zuletzt beim Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger unter Vertrag stand. Bandowski befindet sich, wie auch Imbongo, bereits im Mannschaftstraining der Aachener.

Der 28-jährige Bandowski kann auf eine interessante Vita zurückblicken. Er absolvierte in seiner Karriere schon zehn Pflichtspiele, darunter neun Einsätze in der 2. Bundesliga, für die Profis des VfL Bochum und verbuchte 15 weitere Partien in Liga zwei für den TSV 1860 München. Insgesamt blickt der gebürtige Korbacher auf 24 Begegnungen in der 2. und 43 Spiele in der 3. Liga zurück. In der Regionalliga waren es bisher acht Partien, in Aachen könnten in der Saison 2022/2023 einige mehr dazu kommen.