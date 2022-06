RWO: Terranova über erste Woche, Neuzugänge und Landesliga-Probespieler

Die erste Trainingswoche von Rot-Weiß Oberhausen endete mit einem 2:1- Testspielsieg gegen den Landesligisten Arminia Klosterhardt. Mike Terranova zog anschließend ein erstes Fazit.

Der 2:1-Sieg im ersten Test gegen Arminia Klosterhardt rundete die erste Woche von Rot-Weiß Oberhausen erfolgreich ab. Im ersten Test fehlten allerdings einige Spieler: Nico Klaß (krank), Pierre Fassnacht (private Gründe), Kilian Skolik (Zehverletzung) und Jan-Lucas Dorow (Aufbautraining) mussten passen.

Aufgrund dessen zeigte sich Trainer Mike Terranova anschließend nicht glücklich mit dem Abschluss der ersten Woche: "Wir hatten eine anstrengende Woche. Gerade in der ersten Woche muss man ein wenig aufpassen. Dann war es natürlich schon sehr ärgerlich, dass im Test einige Spieler gefehlt haben. Fünf Leute mussten gegen Klosterhardt durchspielen, für die ist das, denke ich, nicht förderlich. Um es deutlich zu sagen: Das ist einfach scheiße zu diesem Zeitpunkt" Das werde ich in der Woche wieder irgendwie ausgleichen."

Über ein neues Gesicht wunderten sich die Fans von RWO indes. Denis Donkor feierte in der 60. Minute sein Debüt bei den Kleeblättern. Der schnelle Flügelflitzer ist normalerweise beim Landesliga-Meister Türkspor Dortmund unter Vertrag. Terranova erläuterte anschließend, wie der Plan mit dem Außenverteidiger aussieht: "Er absolviert seit einer Woche ein Probetraining bei uns. Er macht einen ordentlichen Eindruck. Er hat einen sehr guten Charakter und eine tolle Mentalität, er zeigt gute Ansätze. Aber natürlich muss er noch viel lernen."

Donkor wäre der nächste junge Neuzugang im Team von RWO. Der von Terranova angekündigte Weg wird also strikt verfolgt. Die RWO-Legende weiß aber auch, dass diese jungen Spieler noch nicht zu 100 Prozent gereift sind: "Der ein oder andere junge Spieler wird noch etwas Zeit brauchen. Wisdom Izuwa und Kerem Yalcin können noch ein Jahr A-Jugend spielen. Nico Petritt braucht sicherlich auch noch eine Menge."

Auch über einen weiteren Neuzugang, Kelvin Lunga, kam aus Straelen, verlor Terranova anschließend einige Worte und lobte den Flügelspieler in höchsten Tönen: "Kelvin muss noch erkennen, wo er reinzulaufen hat. Er ist noch zu sehr in der Breite unterwegs, bei uns ist es ein anderes Spiel. Ich möchte gucken, dass wir schnell hinter die Kette kommen. Im Test hat er es ein paar Mal verpasst, hinter die Kette zu kommen oder ist durch und legt den Ball ein paar Mal in den Rückraum, direkt in die Füße des Gegners. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Aber ich glaube, er weiß noch gar nicht wie gut er ist."