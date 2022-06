1. FC Bocholt: Köln, Bochum, Bremen - attraktiver Sommer-Testspiel-Plan

Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Bocholt hat seinen Sommer-Fahrplan bekanntgegeben - inklusive sehr attraktiven Testspielen.

Der 1. FC Bocholt startet am Montag, den 20. Juni, in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga West. Dann bittet Cheftrainer Jan Winking nach nur sehr kurzer Pause wieder zur ersten Trainingseinheit und zum Leistungstest an die Gigaset Arena.

In der rund fünfwöchigen Saisonvorbereitung absolviert der FCB mindestens sechs Testspiele. Trainer Winking sagt: "Wir haben eine besondere Vorbereitung vor uns, die mit tollen Gegnern, aber auch mit einigen Hürden gefüllt ist. Die Jungs hatten größtenteils nur eine Woche Pause, um die Akkus wieder aufzuladen. So fehlen auch teilweise noch einige Spieler wegen ihres Urlaubs. Wir freuen uns aber riesig auf die anstehenden fünf Wochen und werden Vollgas geben, um bestmöglich auf die Regionalliga-Saison vorbereitet zu sein." Mit Transfers wie die von Gino Windmüller oder Jeffrey Obst konnte Bocholter in der Pause auf sich aufmerksam machen.

Die Testspiele in der Übersicht:

• Samstag, 25.06.2022, 14:00 Uhr: SC Fortuna Köln (auswärts)

• Samstag, 02.07.2022, 14:00 Uhr: VfL Bochum (heim)

• Samstag, 09.07.2022, 14:00 Uhr: Werder Bremen U23 (auswärts)

• Sonntag, 10.07.2022, 14:00 Uhr: FC Olympia Bocholt (auswärts)

• Mittwoch, 13.07.2022, 19:00 Uhr: FC Marbeck (auswärts)

• Samstag, 16.07.2022, 14:00 Uhr: NEC Nijmegen (auswärts)