Schalke U23: Der Vorbereitungsplan im Überblick - Testspiele, Trainingslager

Die U23 des FC Schalke 04 startet am Dienstag (14. Juni) in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Regionalliga West. Alle Termine im Überblick.

Mit einer in weiten Teilen veränderten Mannschaft bereitet sich die U23 des FC Schalke 04 auf die Regionalliga-Saison vor. Nach einigen Zu- und Abgängen bat Cheftrainer Jakob Fimpel das Team am Dienstagmorgen (14. Juni) zum Trainingsauftakt. Ehe die kommende Spielzeit am Wochenende vom 22. bis 24. Juli startet, stehen bis dato sieben Testspiele und ein Trainingslager in Billerbeck (Kreis Coesfeld) auf dem Programm der Schalker Reserve.

FC Schalke 04 U23: Der Vorbereitungsplan im Überblick Samstag, 18. Juni, 14 Uhr: VfB Stuttgart U23 - Schalke U23 (Wiesbaden) Samstag, 25. Juni, 14 Uhr: SV Meppen - Schalke U23 (Varenrode) Mittwoch, 29. Juni, 19 Uhr: Schalke U23 - Spvg. Schonnebeck Freitag, 1. Juli - Donnerstag, 7. Juli: Trainingslager (Billerbeck) Sonntag, 3. Juli: Schalke U23 - SpVgg Vreden (Billerbeck) Donnerstag, 7. Juli: Schalke U23 - SF Lotte (Billerbeck) Sonntag, 10. Juli, 13 Uhr: Hamburger SV U21 - Schalke U23 (Steimke) Samstag, 16. Juli, 14 Uhr: Schalke U23 - Rot-Weiß Koblenz Freitag, 22. Juli - Sonntag, 24. Juli: Saisonstart Regionalliga West

