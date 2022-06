Muntere Tage liegen hinter Rot-Weiß Oberhausen. Nach einigen Abgängen stand der Trainingsauftakt samt Mannschaftsvorstellung an, bei der Terranova und Co. in bester Plauderlaune waren.

Rot-Weiß Oberhausen hat den Auftakt in die neue Saison erfolgreich gemeistert. Am Samstag traf sich das Team zur ersten Trainingseinheit. Anschließend stand die Mannschaftsvorstellung samt Interviews an. Schon kurz vor dem Trainingsauftakt gab es für alle RWO-Fans indes eine Schocknachricht. Nach den jüngsten Abgängen von Justin Heekeren (FC Schalke 04) und Vincent Boesen (Ziel unbekannt), wurde auch der Abgang von Tim Stappmann verkündet. Der Verteidiger wechselt in die 2. Bundesliga. Eine Einigung mit seinem neuen Arbeitgeber steht kurz bevor. Terranova bedauert den Abgang, weiß aber auch um die Chance für seinen ehemaligen Spieler: „Es war schon länger im Gespräch. Das es jetzt tatsächlich stattgefunden hat, war natürlich kurzfristig. Ich freue mich für ihn. Er kann Profifußball spielen, dafür haben wir alle angefangen mit dem Sport. Er ist jetzt einer von denen, die es geschafft haben. Da kann er sehr stolz drauf sein. Er hat in den letzten Monaten viel dafür gearbeitet. Gerade auch mit Justin zusammen, die sind ja auch beste Freunde. Das freut mich einfach.“ Leistungsträger verlängert Nach dem Trainingsauftakt wurde im Stadion außerdem die Mannschaft für die kommende Saison vorgestellt. Dort gab es auch eine gute Nachricht zu verkünden. Ein weiterer Spieler verlängerte nämlich seinen Vertrag. Fabian Holthaus wird auch in der kommenden Saison das Kleeblatt auf der Brust tragen. Holthaus selbst beschrieb seine Gefühlswelt nach der Vertragsverlängerung wie folgt: „Zufrieden, glücklich, dankbar. Ich freue mich auf die neue Saison.“ Auf der Bühne verriet der sportliche Leiter Patrick Bauder außerdem, dass es noch ein bis zwei Neuverpflichtungen geben wird. Aber auch mit dem jetzigen Kader zeigt sich Terranova trotz den Abgängen weitgehend zufrieden, hofft aber auch noch auf Zugänge: „Wir haben einen guten Kader beisammen. Wir werden noch einen, der im offensiven Bereich variabel einsatzbar ist, dazu holen müssen. Ansonsten müssen wir schauen, was noch drin ist.“ Terranova will aufsteigen und Mannschaft entwickeln Auf der Bühne vor den Fans sprach die RWO-Legende außerdem auch seine Ziele für die kommende Saison aus: „Ziele sind klar. Wir wollen aufsteigen. Also das möchte ich persönlich. Und klar wollen wir auch den Niederrheinpokal gewinnen. In dieser Saison haben manche Spieler das Ganze leider etwas unterschätzt. Aber daraus haben wir jetzt gelernt.“ Dass er den Aufstieg mit seinem Team schaffen und es vor allem entwickeln kann. Davon ist der 45-Jährige überzeugt: „Ich habe viele Phasen in verschiedenen Vereinen erlebt. Ich bin ein kommunikativer Trainer, der viel mitgeht. Von meiner Art bin ich manchmal vielleicht etwas zu laut. Aber die Spieler wissen, dass es immer um die Sache geht und ich sie nur weiterbringen will. Man sieht auch, gerade mit den beiden Abgängen von Justin und Tim, dass wenn sie zuhören und etwas Glück haben, sie auch weiterkommen.“

Zur Startseite