Gladbach II: Innenverteidiger Talent unterschreibt für die U23-Mannschaft

Borussia Mönchengladbach II hat Jamil Najjar verpflichtet. Der 18-jährige Abwehrspieler wechselt aus der U19 von Hertha BSC zu den Fohlen.

Borussia Mönchengladbach II hat sich für die neue Saison mit Jamil Najjar von Hertha BSC verstärkt. "Jamil ist ein technisch guter Innenverteidiger, der eine großartige Übersicht hat und stark im Spielaufbau ist. Wir möchten ihn zunächst in der U23 für höhere Aufgaben aufbauen", sagt Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller.

Über die Stationen TSV Rudow und Internationale Berlin landete Najjar 2018 bei Hertha BSC. Für den Hauptstadtklub absolvierte er sechs Regionalligaspiele für die U23 sowie insgesamt 48 Spiele in der A- und B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost.

Borussia Mönchengladbach II Zugänge: Leon Schütz, Kushtrim Asallari (beide eigene U19), Jamil Najjar (Hertha BSC U19) Abgänge: Merlin Schlosser, Michael Wentzel, Sander Christiansen, Alper Arslan (alle Ziel unbekannt)

Zuletzt verpasste er mit der Hertha nur knapp die deutsche A-Junioren-Meisterschaft. In der Endrunde schalteten die Berliner im Halbfinale den FC Augsburg (3:1/2:0) aus, ehe sie sich im Endspiel Borussia Dortmund mit 1:2 geschlagen geben mussten. In allen drei Partien kam Najjar von Beginn an zum Einsatz.

Najjar und Co. werden von Eugen Polanski trainiert

Zur neuen Saison wird Najjar von Ex-Profi Eugen Polanski trainiert, der die Nachfolge von Heiko Vogel antritt. Vogel (46) war im Sommer 2020 zu Borussia Mönchengladbach gekommen. In seiner Debüt-Saison am Niederrhein führte er Borussias U23 auf den 11. Tabellenplatz der Regionalliga West, die abgelaufene Spielzeit beendeten das Team unter Vogels Leitung auf dem 13. Rang. Wohin Vogels Weg führt, ist unbekannt.