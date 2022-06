1. FC Köln: Stammspieler aus Bayern kommt für die Regionalliga-Mannschaft

Die Regionalliga-Zweitvertretung des 1. FC Köln hat am Mittwoch (8. Juni 2022) ihren dritten externen Zugang für die kommende Saison präsentiert.

Die U21 des 1. FC Köln hat Teoman Akmestanli vom VfB Eichstätt aus der Regionalliga Bayern verpflichtet. Der 20-jährige Verteidiger trägt in den nächsten zwei Jahren das FC-Trikot.

Der 20-jährige Defensivspieler ist vielseitig einsetzbar, kann in der Innenverteidigung, aber auch als Linksverteidiger und sogar im linken Mittelfeld spielen. Beim FC hat er einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Akmestanli wurde in der bayerischen Kleinstadt Weißenburg geboren. In der Jugend lief der 1,88 Meter große Abwehrspieler mit türkischen Wurzeln für Bursaspor (2013 bis 2016), den 1. FC Nürnberg (2017 bis 2019) und den 1. FC Magdeburg (2019 bis 2021) in der Junioren-Bundesliga auf.

Zugänge: Pierre Nadjombe, Winzent Suchanek, Vladislav Fadeev, Maximilian Schmid, Simon Breuer, Mikail Özkan, Rijad Smajic (alle eigene U19), Stephan Salger (TSV 1860 München), Leon Schneider (Würzburger Kickers, war ausgeliehen), Jeremy Mekoma (FC Karbach), Teoman Akmestanli (VfB Eichstätt) Pierre Nadjombe, Winzent Suchanek, Vladislav Fadeev, Maximilian Schmid, Simon Breuer, Mikail Özkan, Rijad Smajic (alle eigene U19), Stephan Salger (TSV 1860 München), Leon Schneider (Würzburger Kickers, war ausgeliehen), Jeremy Mekoma (FC Karbach), Teoman Akmestanli (VfB Eichstätt) Abgänge: Oliver Issa Schmitt (SC Verl, war ausgeliehen), Jae-hwan Hwang (Ulsan Hyundai, war ausgeliehen), Justin Petermann, Mert Kuyucu, Erkan Akalp, Jacob Jansen, Philipp Höffler (alle Ziel unbekannt)

In der Saison 2021/22 absolvierte er in seinem ersten Seniorenjahr für den VfB Eichstätt in der Regionalliga Bayern 36 Pflichtspiele (ein Tor, eine Vorlage), war unangefochtener Stammspieler und spielte 35-mal über die volle Distanz.

Kölns U21-Trainer Mark Zimmermann sagt: "Wir haben Teoman als Mentalitätsspieler kennengelernt. Er steht für vollen Einsatz. Das hat er in seinem ersten Männerjahr in Eichstätt unter Beweis gestellt. Teoman ist flexibel einsetzbar, kann als linker Außenverteidiger und als linker Innenverteidiger eingesetzt werden. Er hat schon als junger Spieler auf dem Platz Verantwortung übernommen und die Defensive organisiert. Das erhoffen wir uns von ihm auch beim FC. Seine Erfahrung von fast 40 Regionalliga-Spielen wird ihm helfen, sich schnell bei uns zurechtzufinden, sich weiterzuentwickeln und uns sportlich weiterzuhelfen."