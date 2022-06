Nach dem geglückten Klassenerhalt in der Regionalliga West plant auch Rot Weiss Ahlen fleißig die neue Saison. Die Zukunft eines Außenspielers ist noch ungewiss.

Auf die Frage, ob Daniel Francis auch in der kommenden Saison für Rot Weiss Ahlen auflaufen wird, werden Fans und Verantwortliche erst einmal noch keine Antwort erhalten. Denn wie der 19-Jährige über Vereinsmedien verlauten ließ, wolle er sich zunächst voll auf die Nationalmannschaft konzentrieren.

Nach zwei Einsätzen für Sierra Leone wurde er für die anstehenden Länderspiele gegen Nigeria (9. Juni) und Guinea (13. Juni) erneut berufen. "Ich werde nach meiner Rückkehr entscheiden, wo ich in der kommenden Saison spielen werde. Jetzt gilt es gerade die Konzentration auf die beiden Länderspiele zu lenken. Wenn ich zum Einsatz komme, möchte ich auf den Punkt topfit sein", erklärte Francis.

Danach wird er sich aber mit der Vertragsfrage an der Werse auseinandersetzen müssen. Denn Francis' Arbeitspapier läuft am 30. Juni 2022 aus. In der abgelaufenen Saison zählte der Linksverteidiger zu den Leistungsträgern der Ahlener, absolvierte 31 von 18 möglichen Saisonspielen. Dabei gelang ihm eine Torvorlage.

Diese Transfers sind schon fix:

Zugänge: Cihan Özkara (Sariyer/3. Liga Türkei), Hüseyin Bulut (Rot-Weiß Oberhausen), Jannik Borgman (Preußen Münster), Hakan Sezer (Westfalia Rhynern)

Abgänge: Romario Wiesweg (Spielvereinigung Vreden), Sebastian Mai (Rot-Weiß Oberhausen), Kevin Harr (FIU Panthers/USA), David Mamutovic (Mainz U23), Rene Lindner, Bennet Eickhoff (beide Karriereende), Andreas Ivan (FC Schalke 04 II), Oktay Dal (Wuppertaler SV)

