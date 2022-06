Südwest-Regionalligist: Wuppertal-Spieler kommt - neuer Trainer ist auch da

Die Kickers Offenbach nehmen in der Regionalliga Südwest in der kommenden Saison wieder einen Anlauf auf die 3. Liga. Mit einem Spieler aus Wuppertal und einem neuen Trainer.

Erst am frühen Donnerstagnachmittag (2. Juni) hatte RevierSport berichtet, dass Semir Saric kurz vor einem Wechsel zu den Kickers Offenbach steht. Am Abend gab der Südwest-Regionalligist dann die Verpflichtung offiziell bekannt.

"Mit Semir Saric bekommen wir einen Spieler mit sehr großem Potenzial, der für mutigen Fußball sowie Kreativität und Aggressivität im zentralen Mittelfeld steht. Semir hatte höherklassige Angebote und hat sich ganz bewusst für den OFC entschieden, weil er große Lust auf unsere Ziele hat und sich voll mit dem Fußball identifiziert, den wir am Bieberer Berg sehen wollen", bestätigt Matthias Georg, neuer Geschäftsführer der Kickers den Transfer.

Neuer Offenbach-Trainer: Im Profibereich saß der gebürtige Augsburger Alexander Schmidt (53) beim SSV Jahn Regensburg, SKN St. Pölten, Türkgücü München und zuletzt bei Dynamo Dresden auf der Trainerbank. Mit den Sachsen schaffte er im Jahr 2021 den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Im Verlauf seiner bisherigen Trainerkarriere stand Schmidt unter anderem bei 50 Begegnungen der 2. Bundesliga, bei 46 Partien der 3. Liga, sowie bei 22 Spielen der Österreichischen Fußball-Bundesliga an der Seitenlinie. Im Jugendbereich betreute Schmidt zudem Mannschaften des FC Augsburg, TSV 1860 München, SpVgg Unterhaching und FC Red Bull Salzburg. Beim VfB Stuttgart war Schmidt als Scout und Leiter der Nachwuchsabteilung tätig.

"Ich freue mich, ab sofort ein Teil dieses großen Traditionsklubs sein zu dürfen und somit schon ganz bald die Fans kennenlernen zu können und hier auf dem Bieberer Berg Fußball zu spielen. Ich möchte gerne Teil dieser Kickers-Gemeinschaft werden und will alles dafür geben, dass wir gemeinsam unsere ambitionierten Ziele erreichen", ergänzt der 24-jährige offensive Mittelfeldspieler Saric.

Und Saric, der die letzten Jahre beim Wuppertaler SV verbrachte, trifft beim OFC auch auf einen neuen Trainer. Alexander Schmidt heuerte nämlich in dieser Woche bei den Hessen an. "Ich bin beeindruckt, wie herzlich ich in Offenbach empfangen wurde. Das ist nicht überall selbstverständlich. Ich hatte auch Optionen für ein neues Engagement in der 3. Liga, habe mich aber bewusst für den OFC entschieden. Das Ziel muss sein, uns zu einer festen Größe mit einer Spielweise zu entwickeln, die die Fans mitreißt. Es ist wichtig, die Regionalliga Südwest auch mit einer gewissen Demut voll anzunehmen, um die Chance zu haben, zügig aus der Liga rauszukommen. Ich muss die Mannschaft erst noch besser kennenlernen, bevor ich über Systeme sprechen kann", sagt der ehemalige Dresden-Coach und zukünftige Offenbach-Trainer.