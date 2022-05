Schalke II: 12 Abgänge, siebter Neuer kommt vom VfL Bochum

U23-Teams erfahren in jedem Jahr einen großen Umbruch. Auch bei der U23 des FC Schalke ist das nicht anders.

Der Umbruch bei der U23 des FC Schalke geht weiter. Nach dem knapp erreichten Klassenerhalt in der Regionalliga West wurde nun der siebte neue Spieler präsentiert.

Verthomy Boboy wechselt aus der U19 vom VfL Bochum zum S04. Der Innenverteidiger feierte jüngst sein Länderspieldebüt für die U19 von Deutschland. Gegen Dänemark durfte er erstmals für die DFB-Auswahl ran.

FC Schalke 04 II Zugänge: Verthomy Boboy (VfL Bochum U19), Tim Albutat (zuletzt vereinslos), Arbnor Aliu, Elias Kurt (beide eigene U19), Steven van der Sloot (Ajax Amsterdam II), Andreas Ivan (Rot Weiss Ahlen), Akbar Tchadjobo (SC Paderborn II) Abgänge: Hans Anapak, Mateo Aramburu, Mika Hanraths, Topaz Kronmüller, Björn Liebnau, Mikail Maden, Jordy Mfundu, Felix Wienand, Michael Zadach, Leo Scienza, Diamant Berisha (alle Ziel unbekannt), Franck Tehe (TSV Steinbach Haiger).

Während die U23 die neue Saison plant, steht für die U19 des FC Schalke noch ein Highlight an. Am Mittwoch (18:30 Uhr) geht es im Finale des Westfalenpokals gegen den BVB.

S04-Trainer Norbert Elgert betont auf der Homepage der Königsblauen: „Es ist das Westfalenpokalfinale gegen den aktuellen Deutschen Meister. Viel mehr geht nicht. Wir spielen gegen die beste deutsche U19, das wird eine schwere Aufgabe. Das ist für uns zum einen eine große Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine riesige Chance. Wenn man ein Finale spielt, will man natürlich gewinnen. Wir werden also alles reinwerfen, was wir haben. Wir sind gut vorbereitet, hatten aber seit ein paar Wochen kein Pflichtspiel mehr. Um in der Wettkampfpraxis zu bleiben, haben wir in der Zwischenzeit das Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen absolviert.“