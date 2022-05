Wuppertaler SV: Zugänge vier und fünf offiziell vorgestellt

Der Wuppertaler SV hat die Zugänge vier und fünf am Montagabend offiziell vorgestellt. Ein Defensivspezialist und ein Torwart haben beim WSV unterschrieben.

RevierSport hatte bereits kurz nach dem verlorenen Niederrheinpokal-Finale des Wuppertaler SV gegen den SV Straelen (0:1) berichtet, dass sich die Rot-Blauen zur neuen Saison mit Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen) und Franz Langhoff (Fortuna Düsseldorf II) verstärken werden. Nun folgte auch die offizielle Bestätigung des WSV.

Der 25-jährige Dal absolvierte in der abgelaufenen Saison 30 Spiele. Vor seinem Wechsel nach Ahlen spielte der 1,85 Meter-Mann beim TSC Euskirchen und dem SV Bergisch Gladbach 09.

"Ich freue mich auf den Verein und die Fans. Es passiert hier aktuell sehr viel Positives. Als allererstes möchte ich verletzungsfrei bleiben und einen großen Beitrag für unser gemeinsames Ziel beisteuern. Am Ende hat der WSV mich überzeugt, dass ich hier den nächsten Schritt in meiner sportlichen Laufbahn verwirklichen kann", freut sich Innenverteidiger Dal.

Wuppertaler SV Zugänge: Tobias Peitz (SV Straelen), Lukas Demming (SC Wiedenbrück), Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen), Serhat-Semih Güler (Bonner SC), Joel Nickel, Giulio Multari (beide eigene U19), Franz Langhoff (Fortuna Düsseldorf II) Abgänge: Dominik Bilogrevic (SC Paderborn, war ausgeliehen), Felix Backszat (Ziel unbekannt)

Der 22-jährige Torwart Langhoff kommt in der Saison 2021/2022 auf 16 Einsätzen und behielt viermal die weiße Weste. Gebürtig kommt Langhoff aus Dinslaken, und wurde in der Jugend bei den Fohlen (neben dem MSV Duisburg und dem FC Schalke 04) ausgebildet. Seine ersten Schritte im Seniorenbereich machte er bei der U23 von Borussia Mönchengladbach und beim TSV Meerbusch. Im vergangenen Sommer ging es dann zu Fortuna Düsseldorf.

"Also es sind zwei Faktoren, weshalb ich mich für den WSV entschieden habe: Zum einen habe ich in den Gesprächen mit Stephan Küsters, Björn Mehnert und Gaetano Manno sehr großes Vertrauen in meine Person gespürt. Zum anderen denke ich, ist der Wuppertaler SV ein super Traditionsverein bei dem ich mich als junger Torwart super weiterentwickeln kann und beim WSV den nächsten Step gehen kann", sagt Langhoff.