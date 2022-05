Wuppertaler SV: Nummer eins bleibt - neuer Konkurrent kommt aus Düsseldorf

Der Wuppertaler SV bastelt weiter fleißig am Kader für die neue Regionalliga-Saison. RevierSport hat erfahren, wie der WSV im Tor plant.

Nach den Vertragsverlängerungen von Roman Prokoph und Marco Königs - RevierSport berichtete - wird auch der nächste Leistungsträger beim Wuppertaler SV bleiben.

Wie RS am Rande des Niederrheinpokal-Endspiels gegen Straelen erfuhr, hat auch Sebastian Patzler seinen Kontrakt um ein weiteres Jahr an der Wupper verlängert. Die Nummer eins des WSV gehört zweifelsohne zu den besten Schlussmännern der Regionalliga West. Der 31-Jährige bestritt in der abgelaufenen Regionalliga-Saison 37 Spiele und kassierte gerade einmal 27 Gegentore. Gleich 17 Mal spielte Patzler "zu Null".

Wuppertaler SV Zugänge: Tobias Peitz (SV Straelen), Lukas Demming (SC Wiedenbrück), Oktay Dal (Rot Weiss Ahlen), Serhat-Semih Güler (Bonner SC), Joel Nickel, Giulio Multari (beide eigene U19) Abgänge: Dominik Bilogrevic (SC Paderborn, war ausgeliehen)

Zur neuen Saison bekommt der gebürtige Berliner auch einen neuen Konkurrenten. Nach RevierSport-Informationen wird nämlich Franz Langhoff von der Zweitvertretung des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zum ambitionierten Regionalligisten aus Wuppertal wechseln. Eine offizielle Bestätigung seitens des WSV fehlt noch.

Langhoff ist 22 Jahre alt und stand in der Saison 2021/2022 16 Mal im Kasten der Düsseldorfer U23. Der gebürtige Mönchengladbacher, der 1,86 Meter groß ist, kassierte dabei 29 Gegentreffer und hielt viermal den Kasten sauber.