RWE bestätigt: Fünf Verträge durch Aufstieg verlängert

RS hatte es bereits vermeldet, nun bestätigt Rot-Weiss Essen, dass sich fünf Verträge durch den Aufstieg in die 3. Liga automatisch verlängert haben.

Nebenwirkung des Aufstiegs in die 3. Liga für Rot-Weiss Essen. Der Umbau des Kaders fällt kleiner aus, fünf Verträge haben sich durch die Meisterschaft in der Regionalliga West autmoatisch verlängert.

Wie von RS bereits berichtet, stehen nun auch Felix Bastians, Simon Engelmann, Jakob Golz, Oguzhan Kefkir und Niklas Tarnat bei RWE über den 30. Juni 2022 hinaus unter Vertrag.





„Wir sind überglücklich, unser großes Ziel mit harter Arbeit endlich erreicht zu haben. Jetzt gilt es, die kommende Drittliga-Saison seriös zu planen. Dass gleich fünf Kernspieler der Aufstiegs-Mannschaft in unseren Reihen bleiben, ist in diesem Zuge ein wichtiger Schritt“, erklärt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

Zugänge: Felix Schlüsselburg (SV Lippstadt, war ausgeliehen), Felix Heim (FSV Frankfurt, war ausgeliehen), Mustafa Kourouma (eigene U19), Ron Berlinski (SC Verl) Abgänge: Marius Kleinsorge (1. FC Kaiserslautern, war ausgeliehen), Daniel Davari (ziel unbekannt)

Golz wechselte 2019 vom Hamburger Sportverein an die Hafenstraße. Seither absolvierte er wettbewerbsübergreifend 34 Einsätze in rotweiss und hielt in 18 dieser Partien die Null. Kefkir zog es 2019 vom KFC Uerdingen nach Essen, er kommt auf 64 Scorer (27 Treffer, 37 Vorlagen) in 106 Einsätzen.

Engelmann stieß 2020 zu RWE, wurde in beiden Regionalliga-Saisons Torschützenkönig und kommt in allen Wettbewerben auf 64 Tore bei 89 Partien.

Bastians kommt auf 29 Spiele in dieser Saison und wechselte, genauso wie Niklas Tarnat (zuvor Hannover 96), nach der Sommerpause zu Rot-Weiss Essen.