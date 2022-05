RWO: Kaderplanung schreitet voran, Stammspieler verlängert

Die Kaderplanung der Kleeblätter schreitet auch am letzten Spieltag voran. Rot-Weiß Oberhausen verkündete die Vertragsverlängerung einer wichtigen Säule in der Defensive.

Für Rot-Weiß Oberhausen bleibt am letzten Spieltag eigentlich nur noch die Frage, ob es am Ende der vierte, oder der fünfte Platz der Regionalliga West wird. Doch für die Fans gibt es dennoch einen Grund zu feiern. Denn kurz vor dem letzten Spiel der Saison beim Bonner SC (14 Uhr, RevierSport-Liveticker), verkündete der Verein die Vertragsverlängerung einer echten Säule.

Pierre Fassnacht wird auch in der kommenden Saison für RWO auflaufen. Der Vertrag des 26-Jährigen, der im Sommer ausgelaufen wäre, wurde um eine weitere Spielzeit verlängert. Für den Außenverteidiger geht es bereits in das dritte Jahr in Oberhausen.

Einziges Tor gegen RWE

Der Mann für die linke Seite kam im Sommer 2020 vom FC Carl Zeiss Jena, wo er 30 Drittligaeinsätze sammelte. In Oberhausen gehörte Fassnacht auf Anhieb zum Stammpersonal und absolvierte in zwei Jahren bereits 58 Regionalliga-Spiele. Dazu kommen vier Einsätze im Niederrheinpokal.

An sein erstes und bislang einziges Tor für die Kleeblätter dürften sich besonders die Fans von Rot-Weiss Essen noch erinnern können. Beim 1:1 im Rückspiel brachte der Linksverteidiger die Oberhausener mit einem sehenswerten Treffer in Führung.

So sieht der RWO-Kader 2022/2023 aus: Tor: Justin Heekeren, Robin Benz Abwehr: Nico Klaß, Nils Winter, Tanju Öztürk, Tim Stappmann, Pierre Fassnacht, Tobias Boche (1. FC Bocholt) Mittelfeld: Jerome Propheter, Adam Lenges, Anton Heinz, Jan-Lucas Dorow, Kelvin Lunga, Matona-Glody Ngyombo (beide SV Straelen) Angriff: Vincent Boesen, Sven Kreyer, Kilian Skolik (eigene U19), Sebastian Mai (Rot Weiss Ahlen), Kingsley Sinclair (Auckland United)

Nicht nur wegen dieses Treffers spielt Fassnacht eine große Rolle in den Plänen der Oberhausener. „Wir freuen uns, dass Pierre seinen Vertrag bei uns verlängert hat. Er hat in dieser Saison wieder gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist und wird uns auch in der neuen Spielzeit mit seiner Qualität weiterhelfen“, erklärte Oberhausens sportlicher Leiter Patrick Bauder.

Verlängerung „der logische Schritt“

Auch Fassnacht selbst äußerte sich glücklich über seine Unterschrift. „Ich bin sehr froh, dass ich meinen Vertrag hier in Oberhausen verlängern konnte. Im Verein und in der Mannschaft fühle ich mich sehr wohl, auch die Gespräche mit den Verantwortlichen waren positiv, sodass die Verlängerung der logische Schritt war.“

Damit treiben die Oberhausener ihre Kaderplanung weiter voran. 19 Spieler stehen für die kommende Saison schon unter Vertrag. Neben den Vertragsverlängerungen gab es bereits fünf externe Neuzugänge. Dazu rückt Kilian Skolik aus der eigenen U19 auf. Auf der anderen Seite werden sechs Spieler den Verein nach aktuellem Stand verlassen.