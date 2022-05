Der Samstag rückt immer näher: Das Saisonfinale in der Regionalliga West mit dem Fernduell zwischen RWE und Münster ist in aller Munde. Auch Alexander Thamm drückt die Daumen.

Die Saison 2010/11 war es, als Rot-Weiss Essen "den Aufstieg aus Ruinen" feierte. Das Georg-Melches Stadion hatte seine besten Tage hinter sich und RWE meldete sich nach der Insolvenz furios zurück. Meister in der NRW-Liga. Und das mit einem Team der vielen jungen Wilden, die vorher kaum jemand kannte.

Es gab aber auch einige Leader im Team - wie Vincent Wagner oder auch Alexander Thamm. Sie bildeten eine starke Innenverteidigung und sorgten mit dafür, dass RWE nach nur einem Jahr in die Regionalliga zurückkehrte.





Am Samstag hat Rot-Weiss Essen nach langer Zeit wieder die Möglichkeit aufzusteigen, diesmal in die 3. Liga. Die ersehnte Rückkehr in den bezahlten Profifußball ist zum Greifen nahe. RevierSport hat vor dem Fernduell zwischen RWE und Preußen Münster mit dem heute 39-jährigen Alex Thamm, dem einstigen Essener Aufstiegshelden von 2010, gesprochen.

Alexander Thamm, wie gespannt sind Sie eigentlich im Hinblick auf den kommenden Samstag?

So gespannt wie ganz Essen: Ich fiebere natürlich mit dem Verein und seinen Fans mit. Ich drücke ganz fest die Daumen und hoffe, dass RWE das schafft. Eigentlich bin ich mir sicher, dass die Mannschaft es schafft und ganz Essen glücklich macht. RWE hätte es wirklich verdient.

Sie haben einen Aufstieg mit RWE erlebt. Welche Erinnerungen besitzen Sie noch an 2011?

Seit elf Jahren sagen alle vor der Saison, dass sie Essen den Aufstieg in die 3. Liga gönnen. Wenn es dann aber gegen RWE geht, dann kommen die Gegner mit Messern zwischen den Zähnen an. Es ist aber jetzt Zeit, diese Liga zu verlassen. Ich kann allen Spielern nur raten, es irgendwie zu genießen. Natürlich ist Druck auf dem Kessel. Auf der anderen Seite ist es nur ein Fußballspiel. Als wir damals 2010 in Siegen aufgestiegen sind, bin ich auch ähnlich an die Sache gegangen.

Was passierte danach?

Ein Aufstieg ist immer etwas ganz besonderes. Egal, ob in der Kreisliga oder eben mit solch einem wuchtigen Verein wie Rot-Weiss. Generell war meine sportliche Laufbahn von einigen Aufstiegen gekrönt. Aber klar, der von 2011 mit Essen bleibt natürlich in Erinnerung. Wir haben einige Tage gefeiert und wurden schon nach dem Spiel in Siegen euphorisch in Essen begrüßt. Wir haben auch gesehen, was der Aufstieg ausgelöst hat. Je mehr Fans man hat, desto mehr Menschen macht man natürlich auch glücklich. Da bringt man plötzlich erwachsene Männer zum Heulen. Ich hoffe, dass die Jungs das am Samstag auch alles erleben dürfen.

Eine Geschichte gibt es da noch von 2011: Was hatte es eigentlich mit dieser Alex-Hattinger-Verwandlung auf sich?

(lacht) Das war eine spontane Aktion. Ich habe schon vor dem Siegen-Spiel ein gutes Gefühl gehabt und mir eine Perücke eingepackt. Bei den Feierlichkeiten kam mir dann nach ein paar Radlern die Idee, die Perücke aufzuziehen und dem RevierSport-Reporter Elmar Redemann ein Interview zu geben - als RWE-Fan Alex Hattinger. Wir hatten damals viel Spaß. Der RevierSport gehört ja auch seit Jahren irgendwie zu Rot-Weiss Essen.

Letzte Frage, Herr Thamm: Packt es Rot-Weiss am Samstag?

Es ist nur ein Spiel, letzte Spieltage sind etwas besonderes. Es passieren oft verrückte Dinge. Aber RWE hat alles in der eigenen Hand und die beste Mannschaft in der Liga. Zudem 16.000 verrückte Fans hinter sich. Wahrscheinlich hätte man für dieses Spiel auch 30.000 oder 40.000 Karten verkaufen können. Ich sage es gerne noch einmal: Rot Weiss Ahlen wird RWE nichts schenken, weil gegen Essen alle doppelt motiviert sind. Aber die Qualität spricht für Essen. Rot-Weiss Essen ist die Qualität in dieser Liga und wird aufsteigen! Ich gönne es den Leuten von Herzen, sowohl als ehemaliger Spieler Alexander Thamm als auch Fan Alex Hattinger (lacht)