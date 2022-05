RWE: Team kann sich unsterblich machen - Wagner kann wieder ein Teil davon sein

2011 stieg er mit Rot-Weiss Essen auf, nun soll er dem Trainerteam helfen, den letzten Schritt zu gehen. Wird Vincent Wagner zum zweiten Mal mit RWE aufsteigen können?

113 Mal (neun Tore) lief Vincent Wagner für die erste Mannschaft von Rot-Weiss Essen auf. 31 Mal für die damalige U23 von RWE. Er kam als Stürmer und ging als Abwehrchef. Was immer gleich blieb: Er gab sein letztes Hemd auf dem Platz und identifizierte sich mit dem Klub von der Hafenstraße.

In der Saison 2010/11 gehörte er als Stammspieler zum Kader, der nach der Insolvenz den sofortigen Wiederaufstieg aus der damaligen NRW-Liga in die Regionalliga West feiern konnte. 28 Mal kam er in der Aufstiegsspielzeit zum Einsatz.

"Ich habe immer alles für den Verein gegeben und ich denke, dass die Fans dafür ein gutes Gespür hatten Vincent Wagner

In einem RevierSport-Interview erinnerte er sich: "Der Aufstieg war ganz besonders. Mein schönster Moment war aber unser Niederrheinpokalspiel bei TuRU Düsseldorf. Wir haben fünf Tage zuvor den Aufstieg in Siegen perfekt gemacht und waren personell arg gebeutelt. Trotzdem haben wir dort nach Elfmeterschießen gewonnen, wobei ich den letzten Elfer verwandelt habe. Wir haben gegen TuRU Düsseldorf, die damals ein Top-Team in der Niederrheinliga waren, unseren Teamgeist bewiesen. Nach dem Spiel war ich körperlich völlig am Ende, aber extrem glücklich über den Finaleinzug."





Der Spirit in der Mannschaft stimmte damals, Wagner wurde ein Fanliebling, auch deshalb, weil man ihm abnahm, dass er seine Qualitäten immer in die Waagschale warf, damals sagte er: "Ich habe immer alles für den Verein gegeben und ich denke, dass die Fans dafür ein gutes Gespür hatten. Dazu habe ich auch die Interaktion zwischen Mannschaft und Fans geliebt. Für mich war das ein Privileg."

Nun ist Wagner Trainer, eigentlich ist er für die U19-Bundesliga-Mannschaft der Essener verantwortlich. Die hat er auf einen tollen 6. Platz geführt, nach dem Aus von Regionalliga-Cheftrainer Christian Neidhart unterstützt er in den letzten beiden Partien Interimstrainer Jörn Nowak und das verbleibende Trainerteam. In Rödinghausen führte das zum Erfolg, nun muss RWE noch einen Schritt gehen, dann kann Wagner von sich behaupten, RWE als Spieler und Teil des Trainerteams zum Aufstieg verholfen zu haben, auch wenn die Anteile an beiden Aufstiegen voneinander abweichen.

Auf jeden Fall kann er der Mannschaft erzählen, wie es ist, wenn man in Essen aufsteigt, auch wenn er das im Jahr 2010 beim Auswärtsspiel im Leimbachstadion zu Siegen perfekt machte. An die Feierlichkeiten wird er sich noch erinnern, er kann die Erfahrungen weitergeben, die Mannschaft heiß machen auf das, was nach einem erfolgreichen Spiel gegen Ahlen am Samstag kommen kann.

Denn RWE wartet so lange auf den Aufstieg in die 3. Liga, die Mannschaft, die das endlich umsetzt, macht sich in Essen unsterblich. So war es 2010, so könnte es 2022 wieder sein. Und Vincent Wagner hat die Chance, ein Teil von beiden Kapiteln zu werden.