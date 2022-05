KFC Uerdingen: Nächstes Ausrufezeichen für die Oberliga-Saison

Der KFC Uerdingen hat für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein den fünften Spieler verpflichtet.

Der KFC Uerdingen konnte den Abstieg aus der Regionalliga West nicht verhindern. Zu groß waren die Probleme, die der Klub nach dem Drittliga-Abstieg zu bewältigen hatte.

Doch mit Blick auf die neue Spielzeit in der Oberliga Niederrhein können die Anhänger des Traditionsklubs gespannt sein. Die Rückkehr in die Grotenburg wurde gerade erst gefeiert, der Kader steht zu kleinen Teilen, die aber Hoffnung machen.

Vier ambitionierte Spieler hat der Verein bereits verpflichtet. Nun wurde ein Torwart präsentiert, der als Fingerzeig interpretiert werden kann. Es scheint so, dass den Worten Taten folgen, dass die Krefelder in der neuen Saison den Wiederaufstieg anpeilen.

Dafür hat man sich nun die Dienste von Robin Udegbe gesichert. Der 31-jährige Torhüter kommt vom Regionalligisten SV Straelen, bei dem er aktuell unumstritten die Nummer eins zwischen den Pfosten ist.

Es ist eine Rückkehr für den Routinier, der bereits von 2013 bis 2015 und von Anfang 2019 bis Sommer 2020 für den KFC aktiv war.

Die bisherigen Uerdinger Zugänge: Kevin Weggen (FC Wegberg-Beeck), Alexander Lipinski (1. FC Bocholt), Pascale Talarski (VfB Homberg), Younes Mouadden (1. FC Kleve)

„Wir freuen uns sehr darüber, Robin nächste Saison wieder als Führungsspieler in unserer Oberligamannschaft zu haben. Er ist nicht nur auf dem Feld, sondern auch außerhalb mit seiner Erfahrung und seinem Knowhow im Bereich der Sportpsychologie ein wichtiger Bestandteil, um sportliche Erfolge feiern zu können“, sagte Uerdingens Sportlicher Leiter Patrick Schneider.

Der Keeper selbst betonte nach der Unterschrift: „Liebe kennt keine Liga. Es ist an der Zeit, dem Verein etwas zurückzugeben. Daher möchte ich mit anpacken und gehe diesen Weg gemeinsam mit dem KFC in die Oberliga aus voller Überzeugung. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein blau-rotes Herz habe. Da, wo es sportlich so richtig für mich angefangen hat, soll es auch irgendwann enden. Daher habe ich langfristig unterschrieben.“