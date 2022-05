Vor Münster: Das verspricht Wiedenbrücks Torwart den RWE-Fans

Die Fans von Rot-Weiss Essen werden am Freitag gespannt Richtung Ostwestfalen blicken. Der SC Wiedenbrück empfängt den SC Preußen Münster. Der SCW-Keeper gibt ein Versprechen ab.

Fünf Siege, sechs Remis, sieben Niederlagen: So lautet die persönliche Bilanz von Marcel Hölscher gegen Rot-Weiss Essen. Der Torwart des SC Wiedenbrück machte in seiner Karriere besonders RWE und seinen Spielern das Leben gerne schwer.

"Das sind so Partien, die mir einfach liegen. Darauf habe ich richtig Bock und kann vielleicht ein bis zwei Prozentpunkte zusätzlich herauskitzeln", sagt er gegenüber RevierSport.

Nun kommt wieder so ein Spiel und die RWE-Fans werden sich wünschen, dass "Hexer" Hölscher diesmal gegen Münster einen Sahnetag erwischt. Immerhin hat der 30-Jährige in dieser Saison in 34 Einsätzen nur 29 Gegentore kassiert. Zwölfmal hielt er seinen Kasten sauber. "Uns muss niemand motivieren. Das Stadion wird rappelvoll sein. Zum ersten Mal auch unsere neue Stehtribüne. Es kommt der Spitzenreiter nach Wiedenbrück. Das ist für uns Motivation genug", betont Hölscher.

Natürlich spiele ich auch nächstes Jahr wieder sehr gerne an der Hafenstraße. Wenn ich etwas anderes behaupte, würde ich lügen. Die Spiele in Essen sind für jeden Regionalligaspieler absolute Highlights. Die nimmt man gerne mit. Marcel Hölscher

Das Wiedenbrücker Urgestein, das schon seit elf Jahren das SCW-Tor hütet, verrät dann aber doch noch, dass es eine zusätzliche Motivation gibt. "Die Essener Fans schreiben mir auf den Sozialen Medien, dass ich alles halten soll (lacht). Ich habe ihnen versprochen, dass ich mein Bestes gebe - so wie sie mich aus den Spielen gegen RWE kennen", verrät Hölscher.

Wer soll denn nun aufsteigen: Münster oder doch Essen? Hölschers Antwort: "Ich habe in der Saison das Gefühl gehabt, dass die Preußen etwas stabiler sind. Natürlich spiele ich auch nächstes Jahr wieder sehr gerne an der Hafenstraße. Wenn ich etwas anderes behaupte, würde ich lügen. Die Spiele in Essen sind für jeden Regionalligaspieler absolute Highlights. Die nimmt man gerne mit."

Hölscher betont jedoch: "Dass heißt aber nicht, dass wir nicht alles geben werden. Wir wollen uns nicht unter Wert verkaufen - im Gegenteil: Wir wollen das Heimspiel gewinnen! Wir können Essen zwar nicht zum Meister machen, aber ihnen vielleicht doch ein wenig auf diesem Weg dorthin helfen."