Münster oder RWE? Marc Fascher drückt den Preußen die Daumen

Zwei Spieltage noch, dann steht fest, wer Meister der Regionalliga West ist und aufsteigen wird. Marc Fascher, der einst sowohl Preußen Münster als auch Rot-Weiss Essen trainierte, äußert sich.

Preußen Münster oder Rot-Weiss Essen? Das ist die Frage, die Fans, Verantwortliche, Spieler und Experten der Regionalliga West aktuell beschäftigt.

Einer, der schon einmal aufgestiegen ist und weiß wie es ist, mit Münster hochzugehen, ist Marc Fascher. Der 53-Jährige stieg mit den Preußen In der Saison 2010/2011 in die 3. Liga auf und die Münsteraner sollten sich zehn Jahre lang in dieser Spielklasse auch halten. Der "Fischkopp", wie er in Münster genannt wurde, erinnert sich gerne an seine Zeit bei Preußen Münster - von März 2010 bis Januar 2012.

Preußen ist ein großartiger Verein, der mindestens in die 3. Liga gehört. Ich drücke jedenfalls ganz fest beide Daumen und verfolge den Endspurt in der Regionalliga West mit allergrößter Spannung. Marc Fascher

"Weil's einfach unheimlich intensiv war. Mannschaft, Trainerteam, Geschäftsstelle, Fans und das ganze Umfeld bildeten eine Einheit, wie ich es so noch nie erlebt hatte", sagt er der Bild-Zeitung und hofft auch auf eine Preußen-Rückkehr in die 3. Liga. Fascher: "Preußen ist ein großartiger Verein, der mindestens in die 3. Liga gehört. Ich drücke jedenfalls ganz fest beide Daumen und verfolge den Endspurt in der Regionalliga West mit allergrößter Spannung."

Fascher, der aktuell als Europa-Scout für US-Major-League-Soccer-Klub Chicago Fire arbeitet, hat auch eine RWE-Vergangenheit. Von März 2014 bis März 2015 arbeitete der Fußballlehrer an der Hafenstraße. Er formte RWE zu einem Spitzenteam, das zu Beginn des Jahres 2015 - am 7. Februar - auch vor über 30.313 Zuschauern im Spitzenspiel bei Alemannia Aachen antrat. RWE verlor mit 0:1 es sollten vier weitere Pleiten bis März folgen, so dass die Essener die Aufstiegsträume ad acta legen mussten. Fascher musste gehen. So beliebt wie bei den Fans des SC Preußen war er in Essen nie. Auch deshalb drückt er wahrscheinlich eher dem SCP als RWE die Daumen im Aufstiegskampf.