RWE Drittliga-Stürmer kommt - schon 19 Spieler unter Vertrag

Rot-Weiss Essen tritt am Dienstagabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Niederrheinpokal-Halbfinale beim Wuppertaler SV an. Am Montagabend sickerte der erste Transfer durch.