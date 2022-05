WSV - RWE: So viele Karten wurden bisher verkauft

Der Wuppertaler SV träumt von einer fünfstelligen Kulisse am Dienstagabend. Dann kommt nämlich Rot-Weiss Essen zum Niederrheinpokal-Halbfinale ins Stadion am Zoo.

Der Wuppertaler SV empfängt Rot-Weiss Essen im Halbfinale des Niederrheinpokals (Dienstag, 3. Mai, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker). Der Sieger trifft im Endspiel in Duisburg auf den SV Straelen, der im ersten Halbfinale den Pokalfavoriten MSV Duisburg rausschmiss (1:0). Sowohl WSV als auch RWE wollen ins Finale.

Dabei können beide Fanlager auf eine große Unterstützung zurückgreifen. "Wir haben - Stand Montagmorgen - 4000 Karten verkauft. Da geht noch einiges. Ich hoffe auf einen echten Hexenkessel und ein echtes Heimspiel für Rot-Blau. Alle zusammen können wir RWE besiegen. Das ist unser Ziel für Dienstagabend", berichtet WSV-Sportchef Stephan Küsters gegenüber RevierSport. In den 4000 Karten sind bereits 750 verkaufte RWE-Tickets inbegriffen. "Wie viele Fans uns nach Wuppertal begleiten werden, weiß ich nicht. Ich möchte auch keine Prognose abgeben", erklärt Niclas Pieper, RWE-Pressesprecher.

Fakt ist: Es werden definitiv mehr Zuschauer im Stadion am Zoo zugegen sein, als noch im Regionalliga-Hinspiel dieser Saison. 4040 Fans sahen einen 1:0-Sieg der Essener in Wuppertal.

Wenn unter 10.000 kommen, bin ich auch enttäuscht. Man! Die Fans dürfen wieder die Stadien vollmachen. Es spielt der Zweite gegen den Dritten aus der Liga um den Finaleinzug im Pokal. Es ist ein Westschlager, das Spiel findet am Abend bei angenehmen Temperaturen statt. Fußballherz, was wills Du denn mehr? Stephan Küsters

Für die Bergischen ist es das Spiel der Saison, deshalb zählen die Verantwortlichen auf eine tatkräftige Unterstützung ihrer Fans. Sportvorstand Peter Neururer machte eine klare Ansage gegenüber RS: "Wenn die Stadt Wuppertal ja zum Fußball sagt, erwarte ich hier mindestens 10.000 Zuschauer. Für den Verein kann es ein absolutes Highlight werden. Dadurch, dass der MSV überraschenderweise ausgeschieden ist, steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Pokal-Sieg natürlich. Ein größeres Ziel kann man in dieser Saison nicht mehr haben. Die Mannschaft hat einen Traumfußball gespielt, dementsprechend erwarte ich auch eine gewisse Resonanz."

10.000 Zuschauer werden es am Ende wohl nicht werden. Es geht in Richtung 6000 plus X. Dass Neururer bei seinem Wunsch ein wenig übertrieb, findet Küsters indes nicht. "Wenn unter 10.000 kommen, bin ich auch enttäuscht. Man! Die Fans dürfen wieder die Stadien vollmachen. Es spielt der Zweite gegen den Dritten aus der Liga um den Finaleinzug im Pokal. Es ist ein Westschlager, das Spiel findet am Abend bei angenehmen Temperaturen statt. Fußballherz, was wills Du denn mehr?", betont Küsters.