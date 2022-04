Gegen RWE: So reagiert Rödinghausen auf das "Heimspiel" in Lotte

Seit Donnerstag, 28. April, ist es offiziell: Das Spiel des vorletzten Regionalliga-West-Spieltags zwischen dem SV Rödinghausen und RWE findet im Stadion der Sportfreunde Lotte statt.

Der SV Rödinghausen wird sein letztes Heimspiel der Saison am 37. Spieltag nicht wie ursprünglich geplant im Wiehenstadion austragen können.

Nach zahlreichen Gesprächen mit der Polizei, der ZIS und dem Westdeutschen Fußballverband, muss die Partie gegen Rot-Weiss Essen aufgrund von zu großer Sicherheitsbedenken im Stadion am Lotter Kreuz ausgetragen werden. Die SVR-Verantwortlichen reagieren auf das "Heimspiel" in Lotte.

Fan-Information: Für alle Fans des SVR wird es kostenlose Shuttlebusse vom Wiehenstadion nach Lotte und zurück geben. Bereits erworbene Tickets, sowie Dauerkarten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit. Für die Anhänger aus Rödinghausen gilt auf der Haupttribüne in Lotte dann eine freie Platzwahl.

"Wir freuen uns sportlich total auf das Spiel und hätten es am liebsten in unserem Stadion gespielt, das ist gar keine Frage. Fakt ist aber auch, dass Vernunft und Sachlichkeit einen Umzug alternativlos machen. Durch die enge Situation an der Tabellenspitze geht es am 7. Mai um sehr viel für Essen, was eine große und schwer konkret kalkulierbare Anzahl an Gästefans mit sich bringen wird. Das Spiel ist in Lotte dadurch besser durchzuführen", erklärt Rödinghausens Geschäftsführer Alexander Müller.

Das Stadion am Lotter Kreuz ist mit einer Kapazität von 10.059 Zuschauern das offizielle Ausweichstadion des SVR und war bereits im DFB-Pokal 2018 gegen Dynamo Dresden Spielstätte für Rödinghausen.

Die Mannschaft ist heiß und noch heißer auf das Duell mit RWE. Die Jungs sind enorm motiviert und werden alles raushauen, um das Spiel zu gewinnen. Alexander Müller, SVR-Geschäftsführer

"Fußballerisch blutet da einem das Herz, zumal es ausgerechnet unser letztes Heimspiel der Saison ist. Doch das Pochen auf unser Heimrecht bringt uns in diesem Fall beim Abwägen aller auf dem Tisch liegenden Argumente nicht weiter. Wir sind in der Liga seit neun Spielen ungeschlagen, haben uns in der Tabelle auf Platz sechs vorgearbeitet und stehen im Finale des Westfalenpokals. Die Mannschaft ist heiß und noch heißer auf das Duell mit RWE. Die Jungs sind enorm motiviert und werden alles raushauen, um das Spiel zu gewinnen. Wir wollen die Saison bestmöglich abschließen und uns für das Endspiel im Westfalenpokal in eine Top-Verfassung bringen", betont Müller.