Offiziell: Rödinghausen - RWE findet in Lotte statt

Nun ist es offiziell. Das letzte Auswärtsspiel von Rot-Weiss Essen beim SV Rödinghausen findet bei den Sportfreunden Lotte statt.

Noch drei Spiele hat Rot-Weiss Essen in der Regionalliga zu bestreiten. Zwei zuhause (gegen Wegberg-Beeck und Rot Weiss Ahlen), zudem das Auswärtsspiel beim SV Rödinghausen (7. Mai, 14 Uhr). Dieses wurde nun offiziell nach Lotte verlegt.

Vielleicht ein Vorteil für RWE, da der SVR nicht von seinem Heimrecht Gebrauch machen kann. Doch RWE-Trainer Christian Neidhart findet die Entscheidung generell etwas merkwürdig. "Es ist erstaunlich, was in dieser Liga alles geht. Es werden Regularien festgelegt, wenn RWE kommt, reicht das aber dann nicht mehr aus. Ich verstehe nicht, warum das Spiel nicht in Rödinghausen stattfinden kann. Aber wir müssen das so hinnehmen."

Berechtigter Zusatz vom Essener Coach: "Münster spielt einen Tag zuvor in Wiedenbrück, da klappt alles. Für mich sind das dieselben Voraussetzungen wie bei uns in Rödinghausen."

Mit Blick auf den Sport hätte sich Neidhart eher einen guten Platz wie in Rödinghausen gewünscht, denn jeder weiß, dass das Geläuf in Lotte technisch versierten Fußball eher weniger zulässt. Nun werden dafür mehr Essener Zuschauer den Weg ins Stadion finden können.

Doch zuvor muss RWE erst einmal die Hausaufgaben am Freitag (19 Uhr) gegen Wegberg-Beeck machen. 9000 Tickets sind hier bisher verkauft, mit 11.000 Fans rechnen die Verantwortlichen. Das Verkehrskonzept wird für die Partie geändert. Ab 18.00 Uhr ist die Durchfahrt der Hafenstraße zwischen den Kreuzungen „Hafenstr. / Bottroper Str.“, „Hafenstr. / Krablerstr.“ sowie „Hafenstr. / Vogelheimerstr. / Sulterkamp“ für sämtliche Fahrzeuge gesperrt.

Eine Durchfahrt zu den Parkplätzen „P1“, „P2“ oder „P3“ am Stadion an der Hafenstraße erhalten ab 18.00 Uhr ausschließlich Personen, die im Besitz eines gültigen Dauer-Parkscheins für die Saison 2021/2022 bzw. eines Tages-Parkscheins für die Begegnung gegen den FC Wegberg-Beeck sind. Die Anreise kann dann nur noch über die Kreuzung „Hafenstr. / Vogelheimstr.“ aus nördlicher Richtung kommend erfolgen.

KFZ-Anreisende sollten ihren Anfahrtsweg entsprechend über die „B224“ und anschließend die „Vogelheimstr.“ oder „Daniel-Eckhardt-Str.“ wählen. Etwaige Verzögerungen durch Staus sollten eingeplant werden. Rot-Weiss Essen empfiehlt seinen Fans deshalb eine frühzeitige Anreise zum Stadion an der Hafenstraße.